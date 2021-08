Chiusa di Pesio: grande attesa per l'incontro con Davide Longo

Lunedì 30 agosto alle ore 21,00 presso il giardino della biblioteca Ezio Alberione di Chiusa di Pesio sarà ospite Davide Longo con il libro “Una rabbia semplice” edito da Einaudi.



L’incontro è ad ingresso gratuito ed è possibile prenotare un posto chiamando il numero 0171/734990.



L’incontro rientra nell’ambito del progetto “Chiusa da vivere” realizzato dall’Associazione Monregaltour grazie al contributo della Fondazione CRC. L’evento è organizzato dall’Ufficio Turistico, dal Complesso Museale “Cav. G. Avena” e dalla Biblioteca Civica “Ezio Alberione” di Chiusa di Pesio.



Davide Longo è nato a Carmagnola ma vive a Torino, è scrittore prolifico e vincitore di numerosi premi, insegnante alla scuola Holden di Baricco e tiene corsi di formazione per gli insegnanti su come utilizzare le tecniche narrative nelle scuole di ogni grado. Ha creato in Valle Varaita il progetto di ospitalità e scrittura AlfaBaita.



Il libro fa parte della trilogia dedicata ai personaggi Arcadipane e Bramard. Arcadipane ha cinquantacinque anni, un matrimonio fallito alle spalle e un futuro che non promette granché. In piú, negli ultimi tempi, si è convinto di avere smarrito l’istinto che lo guidava nelle indagini. Ma quando una donna viene picchiata fuori da una stazione della metropolitana di Torino e il colpevole rintracciato in poche ore, è proprio l’istinto a suggerirgli che qualcosa non torna in quel caso dalla soluzione elementare. Decide quindi di approfondire, con l’aiuto di Corso Bramard, vecchio capo e mentore, e dell’irrequieta agente Isa Mancini: una squadra collaudata cui si aggrega uno strano ex poliziotto dai tratti ossessivi. Insieme si troveranno a scoprire le regole di un gioco folle e letale, una discesa nel mondo sotterraneo della Rete che, girone dopo girone, li porterà là dove «si sbrigano le faccende che non hanno bisogno di occhi».



Durante la serata sarà presente la libreria Confabula di Mondovì con i libri dell’autore.