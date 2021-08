A Bra nuovi lavori su strade, illuminazione e scuole

Ultimi cantieri, in una città della Zizzola che anche quest’anno ha approfittato della bella stagione per mettere in campo un’articolata serie di lavori pubblici. Diversi i fronti che anche nelle settimane di agosto hanno così impegnato il Municipio, sotto il coordinamento dell’assessore competente Luciano Messa.



Un primo è quello che sta portando all’ultimazione del piano asfalti, che da diverse settimane vede le ditte incaricate dal Comune all’opera in diverse zone della città. In questi giorni il piano prosegue con la realizzazione dell’attraversamento pedonale posto di fronte alla Scuola Media 3, dopo il quale si continuerà con la messa in sicurezza dell’ingresso della Materna di Bescurone e con la realizzazione di un nuovo marciapiede in frazione Pollenzo.



Prossima all’ultimazione è poi la riqualificazione degli uffici che, nel complesso del palazzo comunale, ospitano l’Anagrafe cittadina. Qui, anche grazie a un contributo ottenuto dalla Fondazione Crc nell’ambito del Bando Distruzione, si va provvedendo al completo rinnovo della facciata che guarda su via Barbacana, dove, una volta terminate le opere edilizie, si provvederà anche alla sostituzione di tutti i serramenti.



Altri interventi sono stati poi condotti per proseguire l’ammodernamento della rete di illuminazione pubblica comunale, anche in questo caso nell’ambito di un piano che ha interessato diverse zone cittadine. Rinnovati gli impianti di viale Rimembranze, si è così passati all’Oltreferrovia e in particolare alle zone degli orti urbani, dove è stata realizzata la posa di nuovi punti luce, e di via Maffei, anche qui con l’installazione di nuovi pali e con la sostituzione di corpi illuminanti su lampioni già attivi.



All’intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che ha positivamente risposto ai solleciti arrivati dal Comune, si deve invece la sistemazione del muretto affacciato sulla rotatoria di via Cherasco. L’intervento della ditta incaricata dall’azienda dei trasporti, proprietaria del manufatto, ha consentito di ovviare all’antiestetica situazione che si presentava da alcuni mesi, da quanto cioè il muretto si presentava danneggiato per le conseguenze di un incidente stradale verificatosi alcuni mesi or sono



"Portiamo a termine proprio in questi giorni un articolato piano di piccole e grandi opere la cui fattibilità è stata resa possibile anche grazie al proficuo lavoro messo in campo dagli uffici comunali e dalla struttura deputata ai lavori pubblici, cui va il ringraziamento della nostra Amministrazione", commenta l’assessore Luciano Messa.