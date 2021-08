Al San Paolo di Cuneo la segnaletica colorata... è già sbiadita

Nei mesi scorsi, quando il quartiere San Paolo di Cuneo è stato interessato da un'importante intervento nell'ambito della mobilità, con la segnaletica colorata, la modifica delle carreggiate e il loro restringimento, non sono mancate le polemiche e anche numerosi commenti ironici sui lavori in atto.

Il fine dell'amministrazione è stato quello di ridurre la velocità delle macchine in transito, in un'area a forte densità abitativa, dove ci sono molti bambini e tante persone che utilizzano la bicicletta per spostarsi. Insomma, un modo per tutelare i suoi abitanti, che da tempo chiedevano un intervento in tal senso.

In tutta la zona vige il limite dei 30 km/h.

Ma adesso arrivano le segnalazioni sulla "qualità" dei lavori eseguiti. Perché a pochi mesi di distanza alcune aree colorate stanno perdendo il colore. In particolare, le foto ci arrivano da via Vinaj, dove le strisce pedonali sono già fortemente sbiadite. Il lettore che ci ha inviato le foto commenta sconsolato: "Incredibile che le strisce pedonali siano in quello stato. Sono passate poche settimane e sono già ridotte così".