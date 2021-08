Alba, due giorni di chiusura per via Pietro Ferrero

Per lavori di fresatura e asfaltatura, lunedì 30 e martedì 31 agosto dalle ore 7.30 alle ore 19 vigerà il divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Pietro Ferrero ad Alba, nel tratto compreso tra corso Piave e corso Europa.



Per lavori di scavo, martedì 31 agosto dalle ore 8 alle 18 sarà chiusa al transito veicolare anche via Fabio Filzi, dal numero civico 2 al numero civico 6. Doppio senso di circolazione solo per residenti e attività insediate.