Alba, ultimati i lavori in corso Canale. Ora si asfalta il cavalcavia di corso Einaudi

Partiti lunedì, 23 agosto, sono praticamente ultimati, nel rispetto dei tempi previsti nella collegata ordinanza di chiusura al traffico, i lavori che hanno portato alla riasfaltatura del tratto di corso Canale che va dalla rotonda "del Rondò" alla rotatoria che, verso Mussotto, consente l’immissione sulla “superstrada".



L’opera era attesa da tempo, sollecitata negli ultimi mesi dal Comune con il supporto del Comitato di quartiere, viste le deteriorate condizioni del manto di quella che risulta la seconda più trafficata strada della Granda, con oltre 18mila veicoli che la percorrono quotidianamente. A metterla in cantiere è stata la Provincia, competente sulla tratta, tramite la ditta appaltatrice EdilScavi di Cuneo e la subappaltatrice Sam di frazione Cappellazzo di Cherasco.



Tutto sommato contenuti, considerato anche il basso livello di affollamento delle strade del periodo, i disagi recati al traffico con la chiusura della tratta ai veicoli diretti verso il centro di Alba e la loro contestuale deviazione verso i percorsi alternativi di corso Bra e della tangenziale.



Archiviato questo cantiere, Alba potrà dedicarsi al prosieguo del piano di asfaltature 2021 potato avanti dall’Amministrazione Bo sotto la supervisione dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio.



Qui i lavori riprenderanno da lunedì 30 agosto col rifacimento degli asfalti del cavalcavia ferroviario di corso Einaudi e delle rotatorie a questo collegate (quella di fronte alla scuola media Macrino e quella in direzione di piazza Michele Ferrero), di corso Fratelli Bandiera e di corso Banska Bystrica, di fronte alla Zona H.



Sempre lunedì un altro cantiere comporterà la chiusura del tratto di via Pietro Ferrero compreso tra corso Piave e corso Langhe, ma in questo caso si tratta di un ripristino del manto stradale effettuato da una ditta che era intervenuta nei mesi scorsi lungo la via con alcuni scavi per la posa di sottoservizi.