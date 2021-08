Andranno a Mondovì e Dronero i 21 profughi afghani arrivati oggi a Borgo San Dalmazzo

Dronero e Mondovì: saranno questi i territori di destinazione dei 21 profughi afghani che sono arrivati nel pomeriggio di oggi (venerdì 27 agosto) alla clinica Monteserrat di Borgo San Dalmazzo.



I nuovi profughi - per lo più famiglie con bambini - non si aggiungeranno quindi alle 32 persone già ospitate da mercoledì nella clinica stessa. A decidere la nuova destinazione una riunione in Prefettura avvenuta nella mattinata di oggi, presieduta dal prefetto Triolo e alla presenza del questore Nicola Parisi.



Riserbo, per ora, sulle strutture in cui andranno smistate le 21 persone.