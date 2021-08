Arriveranno in serata a Dronero alcune famiglie profughe dall'Afghanistan

Arrivo previsto a Dronero per la serata di oggi, giovedì 27 agosto per diverse famiglie afgane in fuga dalla tragica situazione in corso nel loro territorio. La capitale della Valle Maira ancora una volta, attraverso l’impegno e l’operato della cooperativa sociale LIBERITUTTI, si dimostra solidale.

“Avevamo a Dronero due alloggi a disponibili, ammobiliati e con la cucina in autonomia. - dichiara Matteo Monge, coordinatore per la cooperativa nell’area cuneese - La Prefettura di Cuneo ci ha chiesto di metterli a disposizione per queste famiglie afgane che arriveranno in serata da Settimo Torinese. Non sappiamo al momento la loro composizione, la loro età e, di conseguenza, anche le loro necessità."

"Abbiamo al momento provveduto - prosegue - a fornire i due alloggi di generi alimentari e ci muoveremo per cercare di dare a queste persone la migliore accoglienza possibile cogliendone, una volta conosciute, i loro bisogni. Da questi, cercheremo di mettere in campo vari servizi utili, quali ad esempio la scuola nel caso di minori."

"Dronero - conclude - è un territorio storicamente molto accogliente, ancor più in questi ultimi 15 anni. In questo particolare momento dimostra ancora una volta una grande solidarietà. Abbiamo già provveduto a contattare il sindaco, Livio Acchiardi, il quale si è dimostrato assolutamente disponibile a conoscere queste famiglie come anche a proporre poi dei percorsi integrativi, come di consueto. A nostro sostegno ci saranno anche altri enti, quali ad esempio la Croce Rossa, le associazioni “San Vincenzo” e “Voci del Mondo”.

Beatrice Condorelli