Bra, un buon esempio di cittadinanza attiva con il gruppo “Abbelliamo la città”

Domanda: chi non vorrebbe un mondo pulito? Dove ogni cestino sia utilizzato per il suo scopo, dove i marciapiedi non siano disseminati di mozziconi di sigarette o cartacce di ogni tipo, dove la plastica, in tutte le sue forme, non sia una minaccia per la natura.

Se la cultura ambientale fosse una regola di vita, non saremmo qui a dover risolvere molti problemi della società moderna, ma purtroppo non è così. Non ancora perlomeno, forse un giorno chissà.

Nel frattempo a qualcuno vengono buone idee, come quella di “Abbelliamo la città”, che a Bra vede tanti volontari rimboccarsi le maniche per ripulire e bonificare l’arredo urbano. Con questo spirito, il sodalizio nato nel seno del locale gruppo Pd è pronto a scendere in campo con una lodevole iniziativa di cittadinanza attiva.

La chiamata alle armi è rivolta a tutti coloro che vorranno unirsi sabato 28 agosto, presso la pista da ballo di viale Madonna dei Fiori, per lavori di pulizia e decoro, anche in vista della festa patronale.

Si comincia alle ore 8.30 e si andrà avanti fino alle ore 12 circa. Serviranno solo vestiti idonei, mascherina, guanti, ramazze, pennelli e vernici, oltre a tanto entusiasmo.