Cambio al vertice per la Guardia di Finanza di Bra: dopo quattro anni lascia il maggiore Tatulli

Cambio al vertice per le Fiamme Gialle di Bra. Dopo quattro anni di servizio sotto la Zizzola il maggiore Diego Tatulli lascia la guida del Gruppo braidese della Guardia di Finanza per affrontare nuove sfide professionali.



Al suo posto subentra il capitano Matteo Bruno Tagliabue, classe 1988, originario delle Valli di Lanzo, che arriva a Bra dopo cinque anni di servizio presso il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Torino.



I due ufficiali sono stati ricevuti questa mattina dal sindaco Gianni Fogliato e dal suo vice Biagio Conterno. È stata l’occasione per ringraziare il maggiore Tatulli per la grande disponibilità dimostrata in questi anni e per salutare il nuovo comandante.