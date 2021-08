Coronavirus, a Bra 20 positivi e un residente ricoverato

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a ieri, giovedì 26 agosto, sono 20 i domiciliati a Bra attualmente positivi al Coronavirus. Un residente risulta attualmente ricoverato all'ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.



“Il dato è sostanzialmente stabile – commenta il sindaco Gianni Fogliato –, anche se va riscontrato un lieve aumento dell’età media delle persone contagiate e purtroppo la presenza di una persona di Bra ricoverata a Verduno. La campagna vaccinale procede in modo capillare, e secondo i dati comunicati dall’Asl Cn2 si è raggiunto il 70% della popolazione vaccinata con la prima dose e il 60% con ciclo vaccinale completo. In questo periodo è importantissimo sostenere, anche attraverso le scuole stesse con cui mi sono confrontato direttamente, la campagna di vaccinazione degli studenti e di eventuale personale scolastico non ancora vaccinato in vista della ripresa della didattica, del lavoro e della vita sociale. La positiva risposta dei giovani del nostro territorio è incoraggiante, mentre diverse sono le occasioni per 'accelerare' la copertura vaccinale. Ricordo che domani (sabato 28 agosto) e domenica (29 agosto) sono in programma gli Open Day alla Casa della Salute di Bra (ex ospedale “Santo Spirito”), rivolti a tutti i cittadini dai 12 anni in su (vaccino Pfizer) a cui si può aderire registrandosi sul sito www.ilpiemontetivaccina.it. Ricordo anche la possibilità di accesso diretto per tutte le fasce d’età, ogni giorno, dalle 10.30 alle 12.30 fino al 4 settembre, alla Casa della Salute di Bra, ad Alba e a Verduno”.