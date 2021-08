“Certo che sogno di tornare in un Afghanistan libero. Ma so che per me resta solo un sogno. Neanche i miei figli potranno farlo, forse i miei nipoti fra 50 anni”. Lo dice sconsolato M., uno dei profughi afghani ospitati da mercoledì 25 agosto alla casa di cura Monteserrat di Borgo San Dalmazzo. Rimarranno lì almeno 15 giorni per la quarantena anti-Covid, con gestione e assistenza da parte della cooperativa Quadrifoglio.

Ha solo 29 anni e nei suoi occhi si legge tutta la disperazione provata negli ultimi giorni.

Per riuscire a scappare dalla sua terra con moglie e figli è passato dalle fogne.

Poi tre voli in 48 ore, da Kabul a Karachi, da Karachi a Francoforte, da Francoforte a Roma. E ancora il trasporto fino a Villanova d'Asti e infine a Borgo San Dalmazzo.

Alla clinica sulla collina di Monserrato ci sono 7 famiglie per un totale di 32 persone. I bimbi piccoli giocano a palla sul piazzale. Si contendono lo skate che è appena arrivato con la macchina della Croce Rossa. Ridono e corrono, come fanno tutti i bambini.

Appena ci vedono arrivare ci vengono incontro. Vogliono giocare con noi e sono felici perché sanno che portiamo abiti e materiale per loro.

Le donne portano l’hijab, il velo che lascia scoperto il volto. Gli uomini invece vestono all'occidentale: camicie, magliette e jeans.

“Vogliamo stare qua, avere una casa, lavorare e mandare i nostri figli a scuola. Vogliamo rimanere tutti uniti”, ci dicono.

Sanno tutto di cosa sta accadendo in Afghanistan, dove hanno lasciato amici e parenti: “Ci sono state esplosioni all'aeroporto con 90 morti e centinaia di feriti. La gente che vuole scappare è tutta bloccata in un'unica strada, sono migliaia, un bersaglio troppo facile. I talebani sono violenti, picchiano i ragazzi”.

La domanda sorge spontanea. Dove erano i talebani prima dell'annuncio del ritiro delle truppe USA? “Sono sempre stati lì, guidati e armati dal Pakistan. E con il Pakistan hanno sempre collaborato anche gli americani. Il problema è che stanno scappando medici e ingegneri. In Afghanistan rimane la gente povera e indifesa. Cosa sarà del nostro paese?”

Intanto la generosità dei cuneesi si fa sentire. In meno di 24 ore la sede borgarina della Croce Rossa è stata inondata di abiti e giocattoli. “Abbiamo ricevuto materiale anche da una signora di Bra – racconta la presidente Nuvola Scanavino -. È impressionante. Continua ad arrivare roba, tanto che abbiamo deciso di stoppare la raccolta per fare richieste più mirate in base alle esigenze dei profughi. Grazie ai borgarini e all'associazione commercianti che si è fatta in quattro per aiutarli”.

Necessario sarebbe recuperare: calzature rigide (scarpe) per adulti (uomo-donna), numeri dal 38 al 45; abiti da donna lunghi, stendibiancheria. Da portare alla sede di Borgo della Croce Rossa in via Boves 45. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 338/4697081.

Oltre alle 32 persone ospitate a Borgo San Dalmazzo, sono in arrivo altri 21 profughi afghani in Granda. È in corso una riunione in Prefettura a Cuneo per decidere la loro destinazione.