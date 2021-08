Fuga di gas a Paesana in via IV novembre. Intervengono tecnici e vigili del fuoco

Tecnici e vigili del fuoco allertati per una presunta fuga di gas a Paesana.

L'allarme è stato lanciato da alcuni cittadini intorno alle ore 17,15 di oggi, venerdì 27 agosto.

All'olfatto la fuga si è percepita per strada nei pressi di via IV novembre. Non sembrerebbe riferita ad una abitazione in particolare.

Sul posto i tecnici stanno operando per individuarne la provenienza e risolvere il problema. In loco i vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Barge Le squadre sono sul posto e assistono alle operazioni di scavo per individuare il tipo di gas e procedere con le operazioni di riparazione della condotta.