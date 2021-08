Al Camping delle Rose ogni due pizze un ingresso omaggio in piscina

Natura, divertimento e buon cibo. Si potrebbe riassumere così il soggiorno al Camping delle Rose di Isolabona, ma l'estate non è ancora finita. Per l'ultima settimana di agosto e per tutto il mese di settembre la pizzeria del camping propone infatti una promozione speciale: ogni due pizze 1 ingresso omaggio in piscina con sdraio. Cotte nel forno a legna e preparate con ingredienti 100% italiani, le pizze del camping rispecchiano l'attenzione per la qualità che caratterizza da cinquant'anni la storia della struttura. Si può scegliere tra un’ampia selezione di pizze, tutte preparate secondo le ricette tradizionali e servite nell'ampia terrazza che affaccia sulle piscine. Insomma, un vero affare, lontano dal caos cittadino e con tutti i servizi necessari per trascorrere una serata di relax.

La tradizione al Camping delle Rose è un aspetto molto importante. Le pizze sono infatti preparate con la tecnica che nonno Pino ha sperimentato negli anni e che ora è stata tramandata al nipote Riccardo che l'ha migliorata grazie al contributo delle migliori scuole di cucina. Impossibile non sentirsi a casa: l'atmosfera è perfetta sia per serate in famiglia, che in coppia o tra amici.

Per un'esperienza completa non può mancare l'intrattenimento musicale. Sabato 28 e domenica 29 agosto, a partire dalle 20.30, il musicista Paolo Golini si esibirà con un repertorio vario ed eclettico. Le serate di musica e karaoke sono organizzate in totale sicurezza garantendo il distanziamento tra i tavoli. Ospite del camping già da diverse settimane, Golini è un artista poliedrico, innovativo e di grande esperienza, che sa coinvolgere il pubblico di tutte le età. Ogni anno si esibisce in località turistiche tra cui Viareggio, Montecatini, Abano, Chianciano, Salsomaggiore terme e tante altre.

La scoperta di un territorio passa anche dalla sua cucina e al Camping delle Rose uno dei simboli dell'eccellenza italiana, la pizza, incontra i sapori della Liguria. Perché rinunciare alla comodità? Le nostre pizze sono anche d'asporto! Si può accedere alla pizzeria anche se non si è ospiti permanenti del camping.

Non c'è obbligo di green pass. La struttura è interamente all'aria aperta.

Prenota ora al numero 0184.208130 (disponibili anche su Whatsapp). Mail:info@campingdellerose.eu