Belle parole che ne attirano altre, più belle ancora

Ti è mai successo di restare qualche minuto senza la parola giusta per completare il tuo racconto o finire un qualsiasi scritto? E’ capitato di provare un presentimento di avere un verbo in subconscio ma di non poter ancora esprimerlo? Succede a qualsiasi persona che crea le storie scritte e si può risolvere usando il dizionario dei sinonimi. Al posto di rimuginare sul “blocco dello scrittore” è più conveniente collegarsi alla rete ed aprire uno dei siti internet pieni di sinonimi. E voilà, nel giro di pochi secondi sarai in grado di trovare un sinonimo che già avevi nella mente, o forse anche migliore.

Che cos’e un sinonimo? Sinonimo - è una parola che ha un significato sostanzialmente uguale ad un’altra, che significa la stessa cosa. Servono per poter comunicare in modo più preciso e senza incomprensioni, ma anche per evitare inutili ripetizioni degli stessi vocaboli.

Che cos'è, invece, un contrario? Contrario - in semantica indica una parola che si contrappone alla funzione di un sinonimo e ha significato completamente opposto.

Con questo articolo ti vogliamo presentare un’ eccellente piattaforma di sinonimi e contrari, definizioni e parole simili. Synonim one - un sito comodo, sicuro e veloce, con rapidissimo tempo di caricamento pari 0.0046 sec. Per trovare la tua frase perfetta basterebbe inserire parola esaminata nell apposito campo, attendere qualche secondo, ottenere elenco di sinonimi appropriati per sceglierne uno giusto e ricercato da te. Per esempio per la parola “casa” trovi:

ben 54 sinonimi

qualche parole simile nella scrittura e pronuncia

possibili errori di ortografia

frasi con lo stesso inizio e finale

tutti i sinonimi presentati nella stessa riga

Bello, che tutta questa ricerca è avvenuta in soli 0.0192 sec. Pensa quanto tempo ti occorrerebbe per trovarlo in un dizionario cartaceo. Adesso moltiplica per tante volte che cerchi sinonimi per sostituire una parola...Come vedi, riesci a guadagnare un sacco di tempo scrivendo il tuo articolo, senza sfogliare una moltitudine di pagine ed usando il nostro portale online. Aggiungi il nostro sito ai tuoi segnalibri, per averne sempre a portata di mano.

La piattaforma https://es.synonym.one/ contiene 37 169 sinonimi è disponibile in ben 9 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, portogese, tedesco, russo, olandese e svedese. Se sei un giornalista, scrittore, interprete, copywriter in cerca dei sensi e storie nuove usa il nostro ricco dizionario di frasi per non restare senza la tua parola perfetta.