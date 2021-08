Convertire video in modo rapido e semplice? Ecco come fare!

Se hai girato video con lo smartphone o il tablet e non riesci a riprodurli sul pc, evidentemente hai bisogno di convertirli in un formato compatibile. In questo articolo ti spiego come convertire video con pochi e semplici clic, così da poter utilizzare i tuoi filmati come preferisci.

L’immagine oggi ha assunto un ruolo prioritario nella comunicazione, soprattutto dopo il boom dei social network. Non sorprende quindi che sempre più aziende, brand ed influencer sfruttino proprio la grande forza d’impatto che hanno i video per lanciare un nuovo prodotto o una campagna pubblicitaria. I video sono estremamente efficaci per comunicare ad ogni livello.

Naturalmente i video possono essere utilizzati anche da semplici utenti, magari per condividere con gli amici i ricordi di una vacanza o di un’esperienza vissuta insieme. Oggi in commercio esistono numerosi convertitori video, cioè software capaci di ottimizzare i filmati realizzati o convertire i video scaricati.

Come funziona Wondershare UniConverter, il convertitore video per tutti!

Concentriamo la nostra analisi su Wondershare UniConverter, considerato da molti il miglior convertitore di video per la facilità di utilizzo ma anche per la sua estrema versatilità. Questo strumento è infatti in grado di convertire, comprimere, fare il download ed unire i video. A differenza di quanto tu possa pensare, non devi essere uno specialista del settore per personalizzare il video come vuoi.

Questo gioiello è stato creato da Wondershare, azienda che parte da un presupposto semplice: “democratizzare” la creatività e permette a chiunque, anche a chi non è particolarmente avvezzo alla tecnologia, di sperimentare nuove soluzioni per creare contenuti digitali secondo la loro immaginazione. Tutti possono creare video narrativi e coinvolgenti secondo le proprie idee, esperienze e preferenze.

Bastano davvero pochi clic per aggiungere filtri personalizzati, creando l’effetto desiderato in base alle proprie necessità. Le aziende, ma anche semplici utenti con la passione dei video, possono così creare dei contenuti esclusivi e dalla forza dirompente in grado di inviare un messaggio forte con la potenza delle immagini, per catturare e conquistare lo spettatore.

Quali sono i formati supportati?

Prima di approfondire il discorso sulle modalità di conversione, vale sicuramente la pena capire quali sono i formati supportati. Praticamente tutti, in quanto Wondershare Uniconverter è in grado di convertire MP4/MKV, FLV/AVI ecc.

Ecco i file supportati per quanto riguarda i video:

MP4;

AVI;

WMV;

MOV;

MKV.

Il software agisce anche come convertitore audio, in quanto supporta i seguenti formati:

MP3;

WAV;

WMA;

M4A (solo per Windows);

M4B (solo per Windows).

Tra i formati immagine supportati troviamo invece:

JPG;

PNG;

BMP;

TIFF;

GIF;

WEBP.

Tantissimi anche i dispositivi supportati, come i modelli di Apple, Huawei, Samsung, HTC, Sony, Google e tanti altri ancora come tv LG e Panasonic o console come PS3, PS4, PS Vita, PSP, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Wii.

Comprimere e convertire video: come fare?

Grazie a Wondershare UniConverter puoi convertire video facilmente in 3 semplici step.

Il primo passo da fare è il download del software che, una volta scaricato, può essere avviato. Effettuata questa operazione basta selezionare i file da convertire nel formato desiderato. Infine è sufficiente cliccare sul tasto “Converti tutto” per avviare il processo. In poco tempo i file vengono così convertiti nel formato desiderato, subito pronti all’uso su qualsiasi dispositivo.

La parte più interessante è che puoi effettuare una serie di operazioni davvero divertenti, che ti consentono di personalizzare il filmato come meglio credi e convertire video senza perdere la qualità. Qualche esempio? Puoi rimuovere lo sfondo dell’immagine ed inserire quello che vuoi con l’intelligenza artificiale. Oppure poi creare sottotitoli e didascalie con i colori, i caratteri e le dimensioni che preferisci. Ed ancora puoi ritagliare automaticamente i video, unirli oppure aggiungere filigrane di immagini e di testo.

Inoltre scaricare Wondershare UniConverter è ancora più conveniente: dal 25 agosto al 30 settembre 2021, puoi sfruttare la Promo “Back to School”, uno sconto fino al 60% che vale per ben 7 prodotti in seguito, e puoi provare i dettagli dell’evento sul sito ufficiale di Wondershare.