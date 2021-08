L’ultimo incontro ufficiale tra Merkel e Putin

Il 20 agosto è si è svolto a Mosca l’ultimo vertice tra Vladimir Putin e Angela Merkel, nel quadro della sua piccola tournée dell’Europa orientale, prima della scadenza del mandato a fine settembre. Putin ha espresso il desiderio che anche col prossimo governo la Germania rimanga uno dei principali partner della Federazione Russa a livello commerciale, mentre la Merkel ha insistito affinché i due Paesi non smettano di dialogare nonostante le divergenze su certi temi scottanti. Si tratta anzitutto del trattamento di Alexey Navalny, il politico russo di opposizione che dopo l’avvelenamento era stato curato in una clinica di Berlino, per poi finire in carcere in Russia per frode.

Merkel ha definito inaccettabile la sentenza di condanna e ha chiesto il suo rilascio, ma Putin ha chiesto a sua volta di rispettare la sentenza del tribunale, spiegando che Navalny è in prigione non per la sua attività politica, ma per un preciso reato. E poi c’è il Nord Stream 2: il gasdotto è molto vicino al suo completamento, mettendo l’Ucraina in forte agitazione perché la prospettiva è quella di perdere le entrate derivanti dal transito del gas e di temere i successivi ricatti del Cremlino, che userebbe il gasdotto come “arma geopolitca”.