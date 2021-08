Domenica a Borgo San Giuseppe il concerto del Trio Étoile

Domenica 29 agosto alle 17:30 nella chiesa parrocchiale di Borgo San Giuseppe ci sarà il concerto del Trio Étoile, composto dal soprano cuneese Serena Garelli, dalla violinista Diana Imbrea e dal pianista Lorenzo Martini.

L'esibizione rientra nel programma per la Festa patronale della Madonnina e questo concerto è stato fortemente voluto dal comitato festeggiamenti, come dedica al parroco Don Pier Luigi che lo scorso 27 giugno ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio.

Per il soprano Serena Garelli, che vive a Borgo Gesso da quando ha 5 anni, è un grande onore poter cantare domenica per Don Pier Luigi e per tutti i parrocchiani nella chiesa dove è cresciuta e con i colleghi garantisce di aver preparato un programma ricco di emozioni!

L'ingresso è libero.