Late Summer Villa festival: sabato Arturo Brachetti salirà sul palco di Villafranca Piemonte (To)

Restano poche ore per acquistare in prevendita i biglietti per lo spettacolo/concerto di Arturo Brachetti con l'Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno. Sabato 28 agosto, quello che viene considerato come il più grande attore-trasformista del mondo, sarà infatti a Villafranca Piemonte (To) con il suo 'Pierino, il Lupo e l'altro', accompagnato dall'orchestra di 30 elementi diretta da Giacomo Loprieno. Lo spettacolo si svolgerà nell'arena del palazzetto polivalente (via Brigata Alpina Taurinense), a partire 21,30.





I biglietti sono in prevendita su Ciaotickets al link: https://www.ciaotickets.com/biglietti/arturo-brachetti-pierino-il-lupo-e-laltro-villafranca-piemonte.



La data fa parte del 'Late Summer Villa festival', il programma di spettacoli e concerti con cui Villafranca Piemonte (To) celebra un'estate segnata dalla speranza per la ripresa dalla sofferenza e dalla solitudine provocate dalla pandemia. Il festival, che è organizzato dalla Pro loco e patrocinato dal Comune di Villafranca Piemonte, verrà chiuso dalla tribute band ufficiale dei Coldplay, i Liveplay, domenica 29 agosto con un concerto ad ingresso gratuito.





Durante la serata, nell'area ristoro, apericena alle 18 e alle 24 spaghettata gratuita offerta dalla Pro loco.





Per informazioni: 335 6849445, www.comune.villafrancapiemonte.to.it, www.proloco.villafrancapte.to.it, prolocovillafranca@libero.it