Legno e montagna protagonisti della 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Sabato 4 settembre alle 10,30 presso il Foro Boario di Saluzzo (Via Don Giacomo Soleri, 16), avrà luogo l’inaugurazione della 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 13a Edizione Nazionale, una tra le poche andate in scena nel 2020, che si concluderà lunedì 6 settembre. Tra le principali novità dell’edizione 2021 la collaborazione con Boster Nord Ovest – Bosco e Territorio e la nascita dell’area tematica Filiera del legno saluzzese, a cui si lega la prima Asta del legno locale di pregio, insieme al ritorno dell’associazione di allevatori Ara Piemonte con la 49a Mostra Regionale della Razza Frisona. Oltre alle ultime novità nel campo dell’agricoltura, il programma prevede diversi momenti di incontro, tra cui un convegno legato alla montagna e al legno. Per informazioni telefonare allo 0175/43527 o scrivere a info@fondazionebertoni.it.

Saranno circa 200 gli espositori che, nei 500 stand dislocati sugli oltre 35 mila metri quadrati di superficie dell’ampio Foro Boario di Saluzzo, daranno vita alla 74a edizione di una mostra che da ormai 13 anni può fregiarsi del titolo di “nazionale”, a conferma della capacità di presentare ai visitatori un’offerta tale da soddisfare ogni tipologia di esigenza.

Tra le tante proposte la nuova area tematica Filiera del legno saluzzese, nata dalla volontà di caratterizzare un evento che racconta un territorio ricco di prodotti e produttori, aziende specializzate, comparti differenti, ma che può anche vantare un inscindibile legame con le vallate montane, con i territori alpini e dunque con le caratteristiche di un settore primario specializzato. Uno spazio rivolto all’utenza tecnica, professionale e hobbistica dei prodotti delle filiere del legno, della manutenzione del territorio montano e dell’agricoltura alpina, ma anche all’utenza privata.

Alla nuova area tematica è legata la prima Asta del legno locale di pregio, organizzata da Lucio Vaira (Walden srl) e Marco Bonavia nell’ambito del progetto GreenChainSAW4Life con il supporto degli uffici forestali delle Valli Po e Varaita, al fine di valorizzare il legname del Monviso riattivando il legame tra proprietari forestali, imprese boschive e la filiera di prima e seconda trasformazione.

Come consuetudine, protagonista dell’evento sarà anche il comparto dell’allevamento da latte e in particolare la razza bovina Frisona Italiana, grazie agli allevatori di Ara Piemonte che, in un’area esterna di 3.000 metri quadrati, presenteranno le migliori vacche lattifere della nostra regione dando vita alla 49a Mostra Regionale della Razza Frisona e al 16o Junior Show Regionale.

Tra i momenti di incontro e di confronto, il convegno su montagna e legno “Rigenerazione del territorio e delle comunità a partire dal legno di montagna”, in una visione legata al futuro e alla Candidatura di Saluzzo a Città Capitale della Cultura 2024 in cui le associazioni di categoria e l’Uncem, in collaborazione con Polo Legno Monviso, saranno protagonisti di una tavola rotonda valida ai fini formativi per Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

Infine, la contestuale festa patronale di San Chiaffredo garantirà al pubblico serate di festa tra musica e spettacoli. Tra gli altri, l’Orchestra Franco Bagutti terrà un concerto la sera di sabato 4 settembre negli spazi della Ex Caserma Musso.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 74a “MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA DI SALUZZO”

Sabato 4 settembre 2021

Ore 7.30/12 – Arrivo e sistemazione animali per la 48a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 16o Junior Show Regionale

Ore 8 – Apertura 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Ore 10.30 – Inaugurazione della 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, 13a Edizione Nazionale, con taglio del nastro alla presenza delle autorità

Ore 10.30 – Apertura prima Asta del legno locale di pregio. La chiusura delle offerte è fissata per lunedì 6 alle ore 10,30, al termine del convegno “Rigenerazione del territorio e delle comunità a partire dal legno di montagna”

Ore 16 – Apertura 22° Salone Auto e Moto

Ore 20 – Chiusura giornaliera 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Domenica 5 settembre 2021

Ore 8 – Riapertura 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 22° Salone Auto e Moto

Ore 14.30 /16.30 – Valutazioni finali categorie Manze e Giovenche 48a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana

Ore 17 – Gara di conduzione e giudizio 16o Junior Show Regionale

Ore 20 – Chiusura giornaliera 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Lunedì 6 settembre 2021

Ore 8 – Riapertura 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo e 22° Salone Auto e Moto

Ore 8.30/12 – Valutazioni finali categorie Vacche 48a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana

Ore 12.15 – Cerimonia di premiazione 48a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e 16o Junior Show Regionale

Ore 10.30 – Convegno su montagna e legno:

“Rigenerazione del territorio e delle comunità a partire dal legno di montagna”

Saluti istituzionali: Mauro Calderoni – Sindaco Città di Saluzzo

Tavola rotonda: Marco Bussone (Presidente nazionale Uncem), Roberto Colombero (Presidente Uncem Piemonte), Renzo Motta (Professore Selvicoltura Università degli Studi di Torino), Marco Bonavia (Consigliere Pefc), Lucio Vaira (Walden), Simona Tunno (Cluster Legno Cuneo), Giovanni Fina (Coldiretti Cuneo), Enrico Allasia (Presidente Confagricoltura Cuneo), Gianluigi Pirrera (Boster Nord Ovest – Bosco e territorio)

Ore 16 – Chiusura 74a Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo

Durante tutta la giornata di domenica 6 settembre nel centro cittadino di Saluzzo si svolgerà la tradizionale Fiera di San Chiaffredo, festa patronale organizzata dal Comune di Saluzzo. Per informazioni contattare la Polizia Municipale telefonando allo 0175/211325.