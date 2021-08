L’estro “dantesco” di Maurizio Lastrico conquista il pubblico presente al Baladin Open Garden di Piozzo [VIDEO]

Non chiamatelo solo comico! Maurizio Lastrico è di più! E’ un attore poliedrico, capace di spaziare in un attimo dalla comicità all’arte drammatica senza mai perdere la sua naturale e originale essenza. L’Artista genovese ieri sera è stato l’indiscusso protagonista dello spettacolo “Nel mezzo del casin di nostra vita”, di scena al Baladin Open Garden di Piozzo.

Un tripudio di terzine ricercate e geniali che hanno entusiasmato il numeroso pubblico presente. Comprensibile la soddisfazione anche degli organizzatori dell’evento, che nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19 sono riusciti a regalare ai presenti una serata piacevole e spensierata ottenendo numeri praticamente da “sold-out”.

Maurizio Lastrico, prima dello spettacolo, si è gentilmente intrattenuto ai microfoni di Targatocn.it per una breve intervista; Quattro chiacchiere amichevoli per parlare degli impegni lavorativi, come quelli relativi alla fiction “Don Matteo”, giunta alla sua 13^ stagione, nella quale il quarantaduenne artista genovese recita nei panni del Pubblico Ministero Marco Nardi. Verso le 22, infine, il suo travolgente spettacolo tra il piacere e gli applausi dei presenti:

Ecco un frammento dello spettacolo di Maurizio Lastrico, andato in scena ieri sera al Baladin Open Garden con lo sketch dell'incontro ravvicinato con il dentista: