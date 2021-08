Mondovì, tutto pronto per la 45esima edizione del concorso nazionale di chitarra “sac. Giovanni Ansaldi”

Si terrà nei giorni del 3, 4 e 5 settembre a Mondovì la 45^ edizione del concorso nazionale di chitarra “sac. Giovanni Ansaldi”: nato nel 1977 per iniziativa del sacerdote e musicista omonimo, torna anche quest’anno grazie all’organizzazione degli “Amici di Piazza”.



Una manifestazione che non si configura come evento di massa ma piuttosto di elevata qualità artistica, e che prevede l’iscrizione di 50-80 persone al massimo. Come sempre due le sezioni di gara, il concorso con le categorie Giovani concertisti e Musica d’Assieme e la rassegna chitarristica nazionale con tre categorie per età.



Di seguito il programma del concorso:



- Venerdì 3 settembre

ore 10: attivazione della segreteria generale

ore 15: inizio delle prove

ore 19: saluto delle autorità e buffet

ore 21: concerto di apertura proposto dai vincitori delle categorie “giovani concertisti” e “Musica d’Assieme” dell’edizione precedente Lorenzo Michele Pucci e la corale Due Torri “Monica Tarditi”



- Sabato 4 settembre

ore 8.30: riapertura della segreteria generale

ore 9.00: ripresa concorso e rassegna

ore 21.00: saggi in diversi centri del monregalese: Briaglia, S. Anna di Montaldo, nella chiesa di S. Filippo a Mondovì Breo



- Domenica 5 settembre

ore 10.00: cerimonia di premiazione



I commissari d’esame per questa edizione saranno Kokkaliari Elina, Enea -Leone, Giulio Odero, Ignazio Viola, Merlo manuel, Baudino Maurizio, Gregorio gianpiero, Neyret Manuela, Masala Roberto, Lafasciano -domenico, Pizzutel Lucia, Morcosanu Roxana, Madalina Smocov, oltre a docenti di conservatori e istituti musicali di Milano, Pordenone, Sassari, Genova, Torino, Imperia e Cuneo.



Alla premiazione finale di domenica presenzieranno l'onorevole Fabiana Dadone, il Ministro per le Politiche giovanili, il consigliere regionale Maurizio Marello, la consigliera provinciale Carla Bonino, il Consigliere ATL Rocco Pulitanò, i sindaci di Mondovì, Carrù, Torre Mondovì, San Michele Mondovì, Farigliano, Montaldo Mondovì, Cigliè, i rappresentanti delle fondazioni bancarie CRT, CRC, BAM e i presidenti Rotary e Lions di Mondovì e Carrù-Dogliani.