Il Pd cuneese prova a ripartire dai sindaci

C’era una volta la Festa de L’Unità, occasione di dibattito e confronto tra le forze di sinistra che, in passato, nel Cuneese erano per lo più di opposizione.

Poi è arrivato il Partito Democratico, che in Granda, grazie alla nascita di raggruppamenti civici, è riuscito ad esprimere maggioranze di centrosinistra in quasi tutte le “7 sorelle”, ma le iniziative strettamente politiche si sono ridotte al lumicino .

Oggi il Pd è in crisi di tesserati anche nel Cuneese, pur contando ancora su un senatore, Mino Taricco, una deputata, Chiara Gribaudo, un consigliere regionale, Maurizio Marello, e tre sindaci, Mauro Calderoni a Saluzzo, Giulio Ambroggio a Savigliano e Gianni Fogliato a Bra.

Con le amministrative del 2019, il centrosinistra ha perso la guida di due importanti municipalità, passate nelle mani del centrodestra: Alba, dove l’attuale sindaco, Carlo Bo, è espressione di Forza Italia, e Fossano, dove il leghista Dario Tallone, ha sbaragliato un centrosinistra rissoso, presentatosi diviso all’appuntamento elettorale.

Il Pd sta registrando un consistente calo di iscritti e militanti e anche l’attività politico-culturale del partito si è fermata, demandata alle sporadiche iniziative (per lo più individuali) dei suoi due parlamentari o a quelle (quasi sempre strettamente amministrative, circoscritte all’ambito comunale), dei suoi sindaci.

Il circolo Pd di Bra-Cherasco, nel tentativo di rianimare un dibattito politico che in ambito locale langue, organizza una Festa Democratica da sabato 28 agosto (con una mattinata ecologica “Abbelliamo la città”) a lunedì 6 settembre con cena finale da Battaglino e concerto folk-rock del gruppo Gepomadalò.

Sabato 4 settembre alle 17,30 a Cherasco, gazebo di tesseramento con gli interventi del senatore Mino Taricco e del direttore del museo naturalistico di Cherasco Bruno Tibaldi.

Giovedì 9 settembre, alle ore 21 in corso Cottolengo, presentazione del libro di Gianni Oliva “Anni di piombo e di tritolo 1969-1980. Il terrorismo nero e quello rosso da piazza Fontana alla strage di Bologna”.

Mercoledì 1 settembre, alle ore 21, l’appuntamento forse politicamente più rilevante, “Il mestiere del sindaco”, che vedrà protagonisti Giorgio Gori, sindaco di Bergamo e Mauro Calderoni sindaco di Saluzzo. Interverrà anche l'onoverole Chiara Gribaudo, promotrice dell'incontro.

I due primi cittadini rappresentano una voce critica all’interno del Pd, tesa a richiamare il partito sulle tematiche più vicine ai problemi dei cittadini e del territorio.

Sarà, dunque, interessante capire – anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi locali del prossimo anno che riguarderanno importanti centri del Cuneese (Cuneo, Mondovì, Savigliano, Racconigi e Borgo San Dalmazzo) – come il Pd intende relazionarsi con le realtà civiche che le hanno assicurato in questi anni il governo delle città in un contesto provinciale marcatamente di centrodestra.

Gli organizzatori comunicano che in caso di maltempo le serate del 1 e 9 settembre si svolgeranno presso il centro polifunzionale Arpino.