Partite le prime lettere di sospensione per gli operatori sanitari non vaccinati nell'Asl CN1

Mentre l'Asl CN1 ha superato oggi, venerdì 27 agosto, il traguardo del mezzo milione di dosi di vaccino anti-Covid inoculate, resta aperta la questione degli operatori sanitari non vaccinati.

Parliamo di una piccola percentuale: circa il 5% sul totale di medici e infermieri dell'area Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano.

Le direzioni delle aziende sanitarie cuneesi si stanno confrontando per trovare una linea comune, ma la Regione Piemonte non ha ancora emanato una direttiva ufficiale tramite Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive. E i ricorsi di medici e infermieri no vax sono possibili.

Intanto la macchina si muove. L'elenco delle persone identificate dalla Regione come non adempienti è stato inviato al Servizio di Igiene Pubblica, che è l'autorità sanitaria locale.

Al 70% degli operatori sanitari non vaccinati sono già arrivate due lettere: la prima in cui si sottolinea l'inadempienza e la seconda in cui si richiede l'invio della documentazione necessaria a garantire l'esonero. È in corso l'invio di una terza missiva, quella della sospensione dall'attività sanitaria con effetto immediato, sia nel pubblico che nel privato. Si tratta di una revoca temporanea della convenzione tra l'operatore sanitario e l'Asl. Di queste ne sarebbero partite poche. Ma il loro invio è in corso.

Una volta comunicata la sospensione dall'attività sanitaria, sarà compito delle singole aziende (pubbliche o private) decidere se adibire il soggetto ad altra mansione (di fatto un demansionamento) o, in assenza di un posto alternativo, collocarlo in congedo senza stipendio.

Vi sono poi altre casistiche. Ci sono i lavoratori fragili, magari anche vaccinati, che sono stati collocati in posti sicuri. E poi meno di una decina di lavoratori che, per patologie molto specifiche, non possono vaccinarsi: per loro è garantito l'esonero.