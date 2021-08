Vaccini anti-Covid: l’Asl CN1 oltre le 500 mila dosi

L’Asl CN1 ha superato oggi il traguardo del mezzo milione di dosi di vaccino inoculate: rispetto alla popolazione over 12 (circa 371 mila persone) oltre il 75% ha ricevuto la prima dose, mentre quasi il 60% è immunizzata; dato potenzialmente sottostimato perché non tiene conto di chi ha superato il Covid ed effettua una sola dose e del ricorso al vaccino monodose J&J in circa i l2% della popolazione.

“Un risultato importante – dichiara il direttore generale Giuseppe Guerra – che testimonia il senso di responsabilità dei cittadini. Ringrazio tutti gli operatori impegnati nei nostri 8 centri vaccinali e nei Distretti, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i farmacisti che hanno aderito alla campagna. Ora promuoveremo iniziative di informazione rivolte soprattutto chi, nella fascia di età più a rischio, non si è ancora vaccinato, per motivarli nella decisione.”

Immunizzati il 90% degli over 80, mentre il 58% nella fascia 12-19 hanno già ricevuto la prima dose.

Proseguono anche le vaccinazioni ad accesso diretto, dal lunedi al sabato, per la fascia 12-19, il personale scolastico e gli over 60. Fino al 15 settembre l’accesso diretto invece per tutta la popolazione nei Centri di Fossano, Mondovì, Borgo S. Dalmazzo e, da lunedi 30 agosto, anche a Cuneo (presso la tendostruttura del Movicentro in corso Monviso, ma in una più ristretta fascia oraria, dalle 8.30 alle 13.00, anziché, come negli altri Centri, dalle 8.30 alle 18.30).