Ciclismo: il Racconigi Cycling Team torna a correre su strada, domenica appuntamento con la 50^ "Coppa Città di Formigine"

Dopo gli ottimi piazzamenti colti al “Gran Premio Pavinord”, manifestazione su pista andata in scena presso lo storico velodromo “Attilio Pavesi” di Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza, il Racconigi Cycling Team è pronto a tornare in gara in una competizione su strada.

Nel primo pomeriggio di domenica 29 agosto le ragazze del team di patron Silvio Traversa si schiereranno ai nastri di partenza dell'edizione numero 50 della “Coppa Città di Formigine”, manifestazione riservata alla categoria junior in programma sulle strade della città in provincia di Modena.

87,3 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade di un circuito cittadino completamente pianeggiante, lungo 9700 metri, da ripetere per nove volte. Il ritrovo è fissato per tutte alle ore 13:00 in punto nella centralissima Piazza della Repubblica, mentre la competizione prenderà il via alle ore 15:00.

Per la manifestazione in terra modenese il direttore sportivo Roberto De Filippo, con la collaborazione tecnica di Camilla e di Antonio Vassallo, potrà contare sulle prestazioni delle under al primo anno di categoria Rachele Bonzanini, salita sul terzo gradino del podio al “Gran Premio Pavinord”, e Monia Garavaglia, della junior secondo anno Matilde Beltrami, campionessa italiana in carica su pista nella specialità della Corsa a Punti e reduce dal secondo posto al “Gran Premio Pavinord” di Fiorenzuola d'Arda (PC), e delle junior al primo anno di categoria Benedetta Brafa, Matilde Ceriello e Camilla Marzanati, quarta classificata al recente “Gran Premio Pavinord”.

LINE UP “COPPA CITTA' DI FORMIGINE” A FORMIGINE (MO):

- Rachele Bonzanini (Elite, 20 Ottobre 2002)

- Monia Garavaglia (Elite, 28 Novembre 2002)

- Matilde Beltrami (Junior II° Anno, 25 Febbraio 2003)

- Benedetta Brafa (Junior I° Anno, 2 Novembre 2004)

- Matilde Ceriello (Junior I° Anno, 21 Giugno 2004)

- Camilla Marzanati (Junior I° Anno, 29 Gennaio 2004)

TEAM MANAGER: Claudio Vassallo DS: Roberto De Filippo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo