Volley maschile A2 - Cuneo, il nuovo capitano è Iacopo Botto (VIDEO)

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo ha il suo nuovo Capitano per la prossima Serie A2: Iacopo Botto.

Dopo il suo ritorno a vestire la maglia cuneese, lo schiacciatore è stato investito della carica più importante all’interno della squadra, ovvero avrà l’onore e la responsabilità di capitanare il gruppo biancoblù; un ruolo che “Iachi” ha già ricoperto nella sua carriera sportiva, anche nelle giovanili di Cuneo.

Coach Roberto Serniotti: «Credo che Iacopo abbia le caratteristiche giuste per fare il capitano di questo gruppo: è cresciuto in questa società, ha personalità da leader e, cosa importante, ha già ricoperto questo ruolo in passato».

Lo schiacciatore Iacopo Botto: «Sono molto emozionato! Come ho detto ai ragazzi il primo giorno, tornare a Cuneo già significava tanto per me, ora avere anche questo ruolo è un’emozione in più. Ringrazio la società, lo staff e i miei compagni per avermi dato questo ruolo e cercherò di svolgerlo nel miglior modo possibile».

QUI LA VIDEOINTERVISTA A IACOPO BOTTO