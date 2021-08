Un'escursione in Valle Stura per vedere la migrazione dei rapaci in partenza per l'Africa

Domenica 29 agosto alle ore 8,45, un'occasione speciale per osservare i grandi rapaci. Organizzato dalla Lipu di Cuneo, l'evento si svolgerà con partenza da Demonte, piazza Spada, per raggiungere Madonna del Pino accompagnati da Luca Giraudo (LOOKING AROUND).

Un'occasione da non perdere vedere la migrazione dei tanti uccelli rapaci che stanno partendo per l'Africa e avere un accompagnatore di grande rilevanza nel trentesimo anno dei Migrans.

L'evento è gratuito. Portare il binocolo e abbigliamento da trekking.