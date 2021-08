Genola: completato il tratto di pavimentazione della SS20

Informiamo i nostri lettori che Anas ha completato i lavori di risanamento della pavimentazione a Genola, in provincia di Cuneo, lungo la strada statale 20 “del Colle di Tenda e di Valle Roja”. Il tratto è rientrato a maggio nel perimetro di gestione statale.



Le attività hanno previsto il ripristino delle pavimentazioni in tratti saltuari tra il km 49,700 e il km 51,100, comprese le rotatorie presenti lungo l’asse, e sono finalizzate a elevare lo standard di servizio della statale tramite rimozione della vecchia pavimentazione fino a circa 15 cm di profondità e rifacimento ex novo del piano viabile. Ha completato l’intervento la tracciatura della segnaletica orizzontale.



I lavori rientrano in un ampio progetto di risanamenti della pavimentazione che sta interessando la statale 20 - lungo il tratto recentemente rientrato nella gestione Anas - per un investimento complessivo pari a 2,3 milioni di euro.