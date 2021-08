Siccità, Bergesio, Lega: “Bene impegno del CDM per emergenza incendi. Ora si intervenga sui danni della siccità”.

“Bene l’impegno del Consiglio dei Ministri per l’emergenza incendi. Tuttavia, per quanto riguarda il grave problema della siccità il Governo è assente”.

Ad affermarlo è il senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega Salvini Premier in Commissione Agricoltura e presidente del Consorzio Acque Irrigue Cuneesi.

In questi giorni il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza per le regioni colpite dai terribili incendi di queste settimane, Sicilia, Sardegna, Calabria e Molise, dando così mandato alla Protezione Civile per i primi interventi economici e di messa in sicurezza del territorio.

“Purtroppo, sul problema della siccità che colpisce tutto il Paese, con portate dei fiumi ridotte dal 35 al 65% rispetto alle medie storiche (e negli ultimi giorni la portata è calata di un ulteriore 20%) il Governo non è stato altrettanto incisivo – afferma Bergesio -. Come già più volte segnalato, ribadisco al Ministro la richiesta di maggiore attenzione ad una situazione, causata dai cambiamenti climatici, che si aggrava di giorno in giorno e che si ripete ormai da anni, con conseguenze pesanti anche sul fronte degli incendi”.

“Caldo e prolungata assenza di pioggia stanno seccando la terra. A livello nazionale l’agricoltura, già fiaccata da eventi estremi, ha subito danni per oltre un miliardo – prosegue il Senatore della Lega -. Ci sono territori, come il Sud Piemonte, che sono in profonda sofferenza sia per quanto riguarda le esigenze idriche dell’agricoltura sia per quelle della popolazione in generale. Nella Granda la situazione è drammatica: la mancanza d’acqua sta incidendo su tutti i raccolti e sul comparto zootecnico. Chi non la vive non può comprenderla”.



“Occorre uno sforzo comune, e il nostro Governo deve impegnarsi a fondo su un problema che si aggrava di anno in anno”, è l’appello di Bergesio.