"Non prendetevela con le stufe, a quante stelle volete arrivare?"

Buongiorno,

sono un commerciante/rivenditore di stufe di cuneo,

Ho deciso di scrivere per sottolineare alcuni aspetti che destano a dir poco stupore per la mediocrità e superficialità con cui vengono affrontati.

Vengo da quasi due anni disastrosi in era covid. Ora che quel poco che funzionava è stato distrutto,e che le risorse sono finite, devo vedere lo stato e in primis la regione affrontare "nuove ed improrogabili" battaglie in un momento così delicato....non siamo riusciti a salvare persone ed aziende ed ora ci tuffiamo a salvare il pianeta....

I temi sono due,la lotta ai diesel euro 3\4....e le classi energetiche (stelle) nel mio campo,di stufe e caldaie.

Partiamo con le emissioni delle automobili:

Pensate uno si diverta a girare con una auto di 20 anni?

Dal 15 settembre in teoria dovrei buttare nella spazzatura la mia macchina ed affidarmi a dio per spostarmi?

Devo mettere mano al portafoglio per acquistare una euro 5 con delle risorse che non ho, in quanto se non ve ne foste accorti abbiamo dato fondo a tutti i risparmi per "sopravvivere" agli alquanto poco utili lockdown?

E se le avessi dovrei comunque sottrarre fonti alla mia attività per una vostra decisione?

Tuttavia, considerato che avrete approfondito tutti gli aspetti connessi e collegati a tali decisioni, mi pregio di lasciarvi il mio iban affinchè possiate provvedere all'erogazione delle risorse necessarie all'acquisto di un nuovo mezzo (visto che ci siamo se i fondi fossero capienti acquisterei un elettrico), impegnandomi ad apporre sulla partiera un adesivo che reciti "Acquistato con il contributo della Regione Peimonte" (siamo onesti, va dato a Cesare quel che è di Cesare).....

Accetto anche suggerimenti alternativi sul da farsi, purché risolutivi, non capziosi e soprattutto che non impattino sulle mie finanze?

Considerato infine che vorrei sostituire la mia vecchissima automobile, ma che attualmente tale spesa non rientra nelle mie priorità, qualora non foste dell'opinione di contribuire all'acquisto...abbiate almento il buon senso di rivedere le scelte "politically correct" prese su tale tematica.

Risolvere il problema inquinamento con questo tipo di decisioni è semplicissimo, anche senza studi approfonditi sarei giunto alla medesima conclusione. Ci si attenderebbe maggior lungimiranza da chi invece ha studiato tanto per coprire posti di lavoro apicali in ambito pubblico.

In sintesi: continuerò ad usarla salvo contribuzione regionale per l'acquisto.





Questione riscaldamento:

Bellissima l'idea ed il progetto di stanziare fondi per le stufe e le caldaie a chi ha in corso una pratica con il conto termico

Ma con stufe a 5 stelle? Vi siete chiesti se esistono sul mercato? Si contano sulla punta delle dita.

Niente discriminante nei confronti di rivenditori e costruttori di stufe, ma proprio in questo periodo dovete salvare il pianeta?

Per il contributo le 4 stelle non andavano bene... le 5 stelle servono! Devono essere legate al libretto d'impianto etc etc. Diciamo che è come voler andare sulla luna: la vedi lì splendente ma per arrivarci serve un miracolo.

Con le caldaie i costruttori sono un pelino messi meglio. È giusto abbiano il libretto di impianto, ma pensate che tutti quelli che invece hanno la stufetta a pellet l'abbiano aggiunta al libretto? Finchè continuerete a basare le decisioni politiche su elementi astratti e/o teorici - dati di laboratorio, per così dire - per il passaggio dalle 4 alla 5 stelle produrrete solamente un danno economico e non un incentivo.

Senza considerare che:

- difficilmente i costruttori riesciranno ad abbattere le emissioni (evidenti difficolta e costi in un momento delicato,linee di produzione e il magazzino?)

- per ottenere i benefici richiesti si rende necessario adeguare anche la canna fumaria(milioni di tipologie nelle abitazioni presenti)

- ogni stufa/caldaia ha vita propria una volta collegata alla canna fumaria ed un adeguamento creerà problemi di malfunzionamento all'infinito, in primis condensa a non finire per la bassa temperatura di espulsione dei fumi(aggravio di costi per il privato e interventi dei centri assistenza)

In aiuto alle persone e rivenditori in difficoltà avrebbero avuto bisogno di un sostegno con quanto pesente sul mercato, non con la fantasia. bel modo di incentivare.

Sono i soldi che mancano,molta gente ne avrebbe beneficiato,eliminando con accelerazione vecchie stufe ancora presenti. Tutto ha un percorso e dei tempi,non i vostri con lo STOP!

Pertanto, se proprio si trovasse un cittadino che voglia accedere al beneficio e volesse anche essere in regola per un perfetto funzionamento dell'impianto, dovrebbe sostenere una spesa maggiore del beneficio economico regionale: sarete d'accordo anche Voi che quando "costa più la salsa del pesce", non si fa tanta strada.

Forse, al posto di ammazzare le aziende con le stelle - modello Guida Michelin- potreste incentivare con dei fondi la realizzazione di "abbattitori" per le canne fumarie. Qualcosa che riduca le emissioni all'uscita dei fumi dalla canna fumaria. Non prendetevela con le stufe, a quante stelle volete arrivare?

Ma attenzione. Per ragioni logico sistematiche con il punto precedente (stop auto diesel 3/4)e per coerenza di trattazione potrei avere la soluzione anche per le stufe/caldaie: vogliamo eliminare le polveri e le emissioni?

Obblighiamo tutti a tenere tali impianti di riscaldamenteo spenti. Vietiamo tutto, d'altronde siamo in zona marittima, che sarà mai stare qualche mese a meno 10. Il freddo tonifica.

Ad ogni buon conto Vi ringrazio per la puntuale attenzione rivolta al settore delle piccole imprese piemontesi che finanziano, tramite la tassazione, la possibilità di ottenere tali invidiabili risultati.





Progetto Camino Cuneo

Manuel Mento