Colto da un malore al rifugio delle Gorre di Chiusa Pesio. Interviene l'eliambulanza e lo stabilizza

Intervento nel pomeriggio di oggi del Soccorso Alpino Spelologico del Piemonte presso il rifugio delle Gorre di Chiusa Pesio.



Qui nel primo pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto, un ospite avrebbe accusato un malore. Trovandosi in quota è stata inviata l'eliambulanza dell'emergenza sanitaria piemontese con una squadra a terra del soccorso alpino a supporto per la gestione delle operazioni di sicurezza vista la presenza di numerose persone in zona.

La persona è stata presa in cura dai sanitari, stabilizzato e ricoverato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.