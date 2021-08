Furgone fuori strada a Novello, soccorse due persone

Squadre dei vigili del fuoco volontari di Dogliani ancora in loco per un'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 agosto, sulla Strada Provinciale 58 di Novello.

Coinvolto un furgone con all'interno due persone. Inizialmente i soccorsi sono intervenuti per liberare i coinvolti incastrati nel mezzo che successivamente sono riusciti a liberarsi per poi essere presi in carico per le cure del caso dall'equipe medico sanitario del 118.



Sul posto la polizia locale di Novello per i rilievi e la gestione del traffico