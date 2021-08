Muore centauro sul Colle della Maddalena dopo aver investito un capriolo

Un brutto incidente sulla strada statale 21 Colle della Maddalena ha coinvolto un motociclista di cui al momento non si conoscono le generalità.

Il centauro che viaggiava con un'altra persona ha colpito un capriolo nella strada che collega Vinadio e Aisone. L'animale avrebbe tagliato la strada al mezzo a due ruote. A bordo della moto anche un'altra persona, non in pericolo di vita.

"La strada statale 21 “della Maddalena - come comunica Anas - è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni in località Vinadio al km 26,800, in provincia di Cuneo, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto."

Oltre al deceduto l'altro ferito, non in pericolo di vita (codice giallo), trasportato al Santa Croce di Cuneo con la medicalizzata del 118. Intervenuto anche l'elisoccorso.