Limone Piemonte in lutto per la scomparsa del sagrestano Piero Tosello, 59 anni

È stato trovato poco prima della mezzanotte il corpo senza vita di Piero Tosello, 59 anni, sagrestano della parrocchia di San Pietro in Vincoli a Limone Piemonte.

L'uomo era scomparso nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 agosto.

“Una perdita che ha toccato tutta la comunità limonese – commenta il sindaco Massimo Riberi -. Un altro fulmine a ciel sereno dopo la morte dell'imprenditore Fabrizio Viale. Piero Tosello era una persona molto stimata a Limone. Svolgeva la funzione di sagrestano ed era molto conosciuto. A nome di tutta l'amministrazione, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia”.

La salma di Piero Tosello è stata composta nel cimitero cittadino. Non è ancora nota la data dei funerali.

In segno di lutto, l'amministrazione comunale ha deciso di sospendere i festeggiamenti dell'Abaiya, la tradizionale manifestazione folkloristica in programma a Limone per domani, domenica 29 agosto 2021.