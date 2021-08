Incontri con persone sposate: privacy online ed alcune regole

Una volta argomento tabù, le relazioni con persone sposate sono a poco a poco diventate una realtà più comunemente accettata nel nostro paese. In parte forse anche per l’influenza dei media, che ci mostrano un maggior numero di storie d’amore diverse e complicate, molti hanno una mentalità più aperta riguardo a questo tipo di incontri. Ecco allora alcune regole e consigli per chi sia incuriosito dagli appuntamenti con persone sposate.

Dove fare incontri per persone sposate

Chi abbia la curiosità di provare a fare incontri con persone sposate deve per prima cosa essere certo che questa situazione faccia al caso proprio. Al vantaggio di una relazione senza legami o impegni seri, che ad alcuni può piacere molto, si abbina lo svantaggio parallelo di non poter mai avere l’altra persona tutta per sé. Se si è pronti ad accettarlo, allora ci si può buttare nell’avventura di appuntamenti con persone sposate.

Uno dei metodi più sicuri per iniziare questo tipo di conoscenza sono i siti di incontri extraconiugali specializzati oppure generici, leggendo le recensioni e le opinioni delle persone sulle varie piattaforme vi sarà più facile scegliere quella più adatta a voi.

Alcune piattaforme sono infatti dedicate esclusivamente a persone impegnate e a chi vuole incontrarle. Su altre si possono invece usare filtri di ricerca per selezionare le persone con lo stato civile desiderato, in questo caso “sposato/a”. L’elemento principale da controllare è naturalmente la presenza di ottime misure per la tutela della privacy. Altri fattori includono la presenza di numerosi iscritti nella propria area di interesse, e la qualità degli strumenti di comunicazione come chat e servizio di messaggistica. Una volta iscritti si può poi decidere se si è interessati a fare incontri extraconiugali di persona, oppure se si preferisce una relazione che rimanga online tra chat stuzzicanti e chiacchierate in webcam.

Regole per frequentare persone sposate

Una prima regola per uscire e flirtare con persone sposate è quella di non innamorarsi. Certo, lo sappiamo che al cuor non si comanda, ma è importante ricordare che il legame non potrà essere duraturo o esclusivo, e che si tratta di un’avventura con cui divertirsi solo per qualche tempo. La discrezione è d’obbligo: mai raccontare a tante persone della propria storia con una persona sposata, meglio mantenere il segreto. Allo stesso tempo, bisogna organizzare i propri incontri in modo prudente, certo non partecipando insieme a eventi e concerti , per ovvie ragioni di riservatezza. È inoltre fondamentale rispettare le necessità della persona sposata ed evitare sorprese che potrebbero creare grossi problemi per entrambi. Gli appuntamenti vanno sempre decisi insieme, e non bisogna mai presentarsi all’improvviso o chiamare a orari poco appropriati, per evitare di farsi scoprire.

Tecnologie per la privacy negli incontri online

La tecnologia certamente viene in aiuto di chi voglia trovare relazioni extraconiugali online. Molte app di messaggistica offrono la possibilità di cancellare i messaggi, di creare chat private invisibili, oppure di impostare la rimozione automatica delle conversazioni.

I siti di incontri pensati per incontri extraconiugali aggiungono ulteriore convenienza, perché pensati proprio per le esigenze dei loro utenti. A differenza delle piattaforme connesse ai social media, sono pensate per evitare ogni possibile collegamento che possa permettere l’identificazione degli utenti. Le fotografie del profilo, per esempio, non sono pubbliche ma possono essere visualizzate solo dai membri paganti. È inoltre comune utilizzare un nickname di fantasia, e non il proprio nome reale.

Oltre a queste precauzioni già incorporate sulle piattaforme, è anche importante pensare in prima persona alla sicurezza in linea. Per esempio, quando si accede ai siti è bene usare una rete VPN e una finestra del browser in incognito, così che i dati di navigazione non rimangano disponibili sul computer.

L’esperienza degli incontri con persone sposate è certo intrigante. Seguendo questi consigli la si può rendere piacevole e sicura, senza avere preoccupazioni.