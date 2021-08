Ultimo fine settimana di agosto da trascorrere in Granda con tanti eventi

Le iniziative qui proposte si svolgeranno secondo le recenti disposizioni previste per la prevenzione del Covid 19. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche dei programmi.



Tutti gli eventi per questo fine settimana li trovi su: www.cuneoholiday.com e www.visitlmr.it.



- Paesi in festa

Ad Entracque la Fiera della Patata è in programma fino a domenica 5 settembre. La manifestazione avrà il suo cuore in piazza del Mercato con l’area espositiva, il tendone che ospiterà le serate gastronomiche e il palco per gli intrattenimenti musicali. Sabato 28 agosto alle 09.00 apertura degli stand e alle 20.00 degustazione cujette, cena su prenotazione.

Alle 22.00 presso la piazza del Mercato è previsto spettacolo di Cabaret “La bellezza non è tutto” di e con Gianluca “SCINTILLA” Fubelli da “Colorado”.

Domenica 29 agosto alle 09.00 apertura degli stand e alle 21.00 in Piazza Giustizia e Libertà è in programma “Da Faber al Cielo” con Aldo Ascolese.

A seguito delle nuove disposizioni ministeriali per contrastare la diffusione di Sars Covid 19 per prendere parte alla manifestazione è necessario: sanificazione delle mani, distanziamento, mascherina ed essere in possesso di GREEN PASS, o di un tampone negativo entro le 48 h precedenti o di essere guariti dal Covid entro i sei mesi precedenti.

Info: www.facebook.com/Entracque



A Farigliano prosegue la Festa del Bon Vin che si concluderà domenica 29 agosto. Sabato 28 agosto alle 21.00 musica d’ascolto con l’orchestra di “Alex e La Band”, domenica 29 sempre alle 21.00 serata di chiusura con musica d’ascolto “DJ Masa”. Tutte le serate saranno vivacizzate dalla tradizionale cucina fariglianese, ci saranno anche il banco di beneficienza e il Luna Park.

Info: www.proloco-farigliano.it e www.facebook.com/prolocofarigliano



Nel fine settimana il centro storico di Chiusa di Pesio torna a trasformarsi in una grande isola pedonale in occasione di Ciüsa Duvarta. Si comincia sabato 28 agosto, dalle 19.30, con l’originale “Raviolata sotto le stelle” in via Roma. Seguirà spettacolo di musica ed intrattenimento del Gruppo Calidè con lo spettacolo “il giardino di fuoco”. Domenica 29 agosto torna la Fiera di Ciüsa Duvarta e le vie del paese si animeranno, già dalle prime ore della mattina, di bancarelle e stand, eventi di animazione per grandi e piccini, esposizioni di mezzi e veicoli. Il Complesso Museale Cav. Giuseppe Avena sarà aperto tutto il giorno. Alle ore 15.30 circa si potrà assistere alla rievocazione della battitura del mais con macchine storiche. Nel pomeriggio, alle ore 16.00 la Banda Musicale “G. Vallauri” di Chiusa di Pesio, in occasione dell’anniversario del centesimo anno di rifondazione, intratterrà i passanti con alcuni brani musicali. William Allione si esibirà nel pomeriggio come artista di strada interpretando i brani degli artisti più famosi a livello internazionali nel repertorio pop e pop/lirico. Info e programma completo: www.facebook.com/comunedichiusadipesio e www.facebook.com/vallepesio



A Cortemilia prosegue la Fiera Nazionale della Nocciola. Sabato 28 agosto dalle ore 9 e per tutta la giornata i due borghi del paese ospitano la fiera con la presenza dei produttori dal Piemonte e da altre regioni d’Italia. Alle 9.30 il Lions Club Cortemilia e Valli organizza una passeggiata alla riscoperta delle eccellenze culturali cortemiliesi. Alla partenza ed all’arrivo verrà misurata gratuitamente la glicemia a tutti i partecipanti. Alle ore 12.30 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico. Alle 18 a Palazzo Rabino Aperitivo Culturale: Paola Gula presenta i suoi libri. Dalle 19.30 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico a cura della Pro Loco con prenotazione obbligatoria. Alle 21.30 seguirà “Il Super Cervellone Quiz Game, Lo show per tutti!”.

Domenica 29 agosto, per tutta la giornata i due borghi ospitano la fiera, e alle 10.30 nella chiesa di San Francesco, La Nocciola a 360°: Premio “Nocciola Alta Langa” e Premio “Nocciole Marchisio”. Alle 11.30 è invece prevista la premiazione de “Il Cortemiliese DOC”. Alle 12.30, nei locali del Convento Francescano, si apre lo Stand Gastronomico. Alle 18 a Palazzo Rabino Aperitivo culturale in collaborazione con la libreria LIBeRI TUTTI. Alle 19 nel Convento Francescano Apertura Stand Gastronomico. Alle 21.30 presso il Campo Sportivo “Massimo Delpiano” è in programma “Piano Solo Tour”, il grande concerto di Giovanni Allevi, evento di chiusura della fiera.

Info: www.liveticket.it/giovanniallevicortemilia

Programma completo della fiera: www.fieranocciolacortemilia.it



A Montaldo Roero fino al 29 agosto è in programma l'evento Ponte dei Sapori.

Sabato 28 agosto alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro fotografico del paese. Alle ore 19 aperitivo con accompagnamento musicale di arpa e violoncello e alle ore 19.30 cena gourmet a lume di candela su prenotazione sul ponte. Domenica 29 agosto alle ore 9 camminata nel Roero, alle ore 10 apertura stand di artigianato e prodotti tipici e mostra d'arte collettiva. Alle ore 12 Pranzo in Piazza con la Proloco di Montaldo sotto la tensostruttura con intrattenimento musicale live. Dalle 10.30 alle 17.30 nell’area verde sotto la torre si potrà partecipare alla degustazione dei vini dei produttori montaldesi accompagnati da salame e formaggio.

Alle 21, nel campo sportivo in località Marenghi, a Montaldo Roero, si svolgerà il concerto Emozioni del cuore, viaggio in musica nella storia di Lucio Battisti.

Il concerto è proposto dall’Associazione Fate gli Gnomi, in collaborazione con il Centro Recupero Ricci La Ninna. La prenotazione all’evento non è obbligatoria, ma gradita.

Info: www.facebook.com/turismomontaldoroero



- Spettacoli, musica ed eventi estivi

Al centro culturale Lou Pourtun di Ostana, Claudio Sessa e Luigi Martinale presentano Jazz Disco Ring, in collaborazione con il Conservatorio 'G.F. Ghedini' di Cuneo: appuntamenti in cui i protagonisti se le 'suonano' di santa ragione, parlando e discutendo di jazz; un format multimediale dal taglio divulgativo e informale, con fotografie, ascolti, video. L’ultima data in programma, sabato 28 agosto alle 17, è dedicata a: 'Jazz da immaginare'. A seguire ci sarà il concerto con gli allievi del Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo. Prenotazioni e acquisto biglietti: www.jazzvisions.it

Tutte le proposte di VISO A VISO sono pensate e proposte in conformità alla normativa sul distanziamento e la sicurezza post COVID-19. La prenotazione è obbligatoria.

Info: www.visoaviso.it/evento/jazz-visions-jazz-disco-ring



A Coumboscuro il programma dell’edizione Roumiage del 2021 si svolge fino a domenica 29 agosto e si ispira ai 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Di qui la scelta del percorso della Traversado, che da oltralpe porterà centinaia di camminatori verso Coumboscuro. I momenti culmine della festa iniziano con il convegno “Dante il provenzale” sabato 28 agosto alle 15.

Sempre sabato alle 21 è in programma il concerto dei Tazenda con Marlevar. Costo del biglietto 10 euro. Dalle 22.30 segue la Nuéch dal Fueiassìer, la notte del grande fuoco che brucia l’estate con gruppi di musica e danza popolari. Domenica 29 agosto è in programma alle 10 la Messa degli emigranti cantata con l’antico repertorio provenzale. Alle 15 l’evento conclusivo del Roumiage 2021 con Daniele Silvestri in concerto. Lo scrittore e cantante di notorietà internazionale salirà sul palco del Roumiage, che negli anni ha accolto tante personalità dello spettacolo europeo. Costo del biglietto 25 euro. Prevendite su Mailticket.it. Info e programma completo: www.coumboscuro.org e www.facebook.com/coumboscuro.centreprouvencal



A Bagnolo Piemonte domenica 29 agosto, alle ore 21 presso il parco del Palazzo Malingri è in programma un concerto con le musiche di Ennio Morricone, Astor Piazzola, George Gershwin, Luis Bacalov, Nicola Piovani, Luigi Tenco, Chick Corea e Fred Buscaglione proposto dai componenti del Crossing Sound Project. L’evento, dal titolo “Quando la musica è cinema”, è inserito nella rassegna musicale Suoni dal Monviso e vedrà salire sul palco Massimo Peiretti (tastiera e direzione artistica), Giorgio Ruggirello (basso elettrico), Fabrizio Gnan (batteria e percussioni), Angelo Vinai (clarinetto), Alberto Fantino (fisarmonica), Luciana Biasiol e Stefania Zasa (voci). Ingresso gratuito con green pass e prenotazione obbligatoria. Info: www.polifonicidelmarchesato.it



Torna la XXIII Edizione di Attraverso la Memoria con diverse iniziative promosse da e nei Comuni di Cuneo, Valdieri, Barge e Borgo San Dalmazzo, iniziative che hanno lo scopo di ricordare la storia dei circa mille profughi ebrei in fuga dalla Francia, dalla località di Saint Martin Vésubie che giunsero in Italia scendendo dalla Valle Gesso cercando di sfuggire dalla persecuzione nazista.

A Valdieri sabato 28 agosto alle 17.30 ci sarà la presentazione del libro “Lasciatemi camminare” di Simha Naor, fisioterapista al campo di Auschwitz. Ingresso consentito esclusivamente previa esibizione di Green Pass in corso di validità. Domenica 29 agosto ci sarà la tradizionale camminata fino al Colle Ciriegia a partecipazione libera, nel rispetto della normativa vigente anticontagio Covid-19. La partenza è prevista alle ore 9 da Gias della Casa (ritrovo ore 8 in loc. Terme di Valdieri); seguirà alle ore 12 l’incontro internazionale italo-francese in cima al Colle. Alle ore 17.30 presso l’Hotel Royal Terme si terrà la presentazione del libro “Il Cammino nella Resistenza” di Paolo Calvino. Info: www.facebook.com/Attraverso-la-Memoria



Busca ospita la terza tappa di “Mirabilia on the road” con un ricco calendario di eventi in programma fino a domenica 29 agosto. Sabato 28 agosto si entra nel vivo della programmazione fin dal mattino con la danza verticale della Compagnia LINEAdARIA che alle 11 dalla Torre di Piazza della Rossa presenta la prima nazionale di Mono Onna. Dalle 11.30 è in programma il Laboratorio di Giocoleria Bingo. A partire dalle 15 e fino alle 21 in Piazza della Rossa ci sarà la Compagnia Microcirco con il Paese dei Balocchi. Alle 16.45 sarà Stalker Teatro ad animare Piazza della Rossa con “Steli”. Gli spettacoli vengono replicati anche domenica 29 agosto.

Il teatro di strada di Bingo alle 17.40 presenterà il suo Horror Show sul tema della paura.

La serata di sabato è dedicata la Circo con la replica di Kairos del Teatro nelle Foglie alle 20.30 in area Chapiteaux e alle 21.45 in Piazza Diaz con il Collettivo 6 tu che presenta il work in progress di Krama. Domenica 29 agosto, a partire dalla mattinata, Busca si rianima con gli spettacoli di Mirabilia. Ritornano LINEAdARIA, Microcirco, Stalker Teatro e Bingo e alle 17.10 uno spettacolo itinerante di danza urbana con Tommaso Monza. Chiusura di serata e della tappa di Busca alle ore 21 in Piazza Diaz con Cie Nueveuno Circo. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale: www.festivalmirabilia.it Biglietteria a Busca: Teatro Civico – Vicolo del Teatro, 1- orario 16/20 nei giorni degli spettacoli. Info: www.facebook.com/FestivalMirabilia



In questo fine settimana a Bene Vagienna è in programma la fiera Augusta Antiquaria e del mercato di brocantage nelle vie del centro storico di Bene Vagienna e domenica 29 agosto si potrà partecipare alle visite guidate dell’area archeologica con partenza nei seguenti orari: 10.30, 11.30, 16 e 17. Sarà necessario presentarsi almeno dieci minuti prima della partenza dei gruppi all’ingresso del teatro romano. La partecipazione e libera e gratuita, come l’accesso all’area archeologica, fino ad esaurimento dei posti disponibili (25 persone per gruppo) al fine di consentire il distanziamento interpersonale e il rispetto delle misure di contrasto al covid‐19. A completamento del percorso nell’area archeologica demaniale, sarà possibile visitare il Mab ‐ Museo archeologico civico di Bene Vagienna, che espone i reperti provenienti

dagli scavi della città romana. In caso di maltempo l’evento non si terrà.

Info: www.turismo.comune.benevagienna.cn.it e https://comune.benevagienna.cn.it



Sabato 28 agosto, alle ore 20.30, presso il Parco del Castello del Roccolo di Busca sarà possibile vivere un’esperienza unica dedicata all’affascinante e misterioso mondo dei predatori dei cieli notturni. Accompagnati da una guida naturalistica ci si immergerà nella vita notturna del bosco centenario del castello neogotico, sarà l’occasione ideale per “assaporare” ogni passo, tra canti e richiami dei rapaci, improvvisi silenzi e rumori di animali selvatici nel sottobosco. Si richiede di indossare scarpe da trekking e portare con sé torcia elettrica e acqua. In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Info: www.castellodelroccolo.it



Proseguiranno nelle domeniche di agosto, alle 17 i pomeriggi in musica al santuario della Madonna di Hal di Murazzano. Ultima data domenica 29 agosto con il soprano Gabriella Settimo, Anna Salvano al flauto e Giacomo Barbera al pianoforte. Info: www.comune.murazzano.cn.it



Si conclude sabato 28 agosto a Savigliano la “Festa della Sanità”. Alle 21 all’interno del Santuario, è in programma il concerto del Coro Polifonico Vox Armonica di Savigliano diretto da Sergio Daniele. Recital pianistico di Marco Isaia. Ingresso libero. Per poter partecipare sarà richiesto il possesso del Green pass. Si dovranno, come sempre, rispettare il distanziamento sociale e utilizzare la mascherina nei luoghi chiusi. Info e contatti per prenotazioni: www.amicisanita.it e

www.facebook.com/Circolo-Amici-Sanità



Per la rassegna “Attraverso il Festival” appuntamento ad Alba nell’Arena Guido Sacerdote sabato 28 agosto alle 21.00 con Umberto Galimberti, filosofo, sociologo e docente universitario che porterà la lectio magistralis "L’illusione della libertà”. Il professor Galimberti esplorerà il concetto di libertà, affrontando il tema de “L’illusione della libertà.

Info: www.attraversofestival.it/programma-2021



A Guarene domenica 29 agosto alle 21.00 è in programma il concerto “Chitarra battente” con Giovanni Seneca. Appuntamento davanti la Chiesa della SS. Annunziata alle ore 21 (muniti di green pass). L’evento fa parte del Festival Roero Music Fest, una festa della musica in uno dei paesaggi più belli del Piemonte e in caratteristici borgo e Comuni, Guarene, Santa Vittoria d’Alba e Pocapaglia, che coniugano alla storia medioevale e rinascimentale una spiccata vocazione internazionale. Info: www.roeromusicfest.com e www.facebook.com/roeromusicfest



Domenica 29 agosto nel parco La Pinetina nel quartiere Donatello a Cuneo, doppio appuntamento con la Compagnia il Melarancio. Dalle ore 15,30 alle 17,15 si svolgerà un laboratorio teatrale per realizzare una grande lettera da recapitare ad Amal, la grande (3,5 metri di altezza) marionetta del progetto “The Walk” (www.facebook.com/walkwithamal) in viaggio dalla Turchia all’Inghilterra, che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni alla ricerca della sua mamma. Alle 17,30, invece, la compagnia teatrale La Baracca – Testoni Ragazzi presenta “Biancaneve”, spettacolo consigliato per bambini dai 4 anni e penultimo appuntamento della rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”. In caso di maltempo il laboratorio e lo spettacolo verranno annullati. Info: www.melarancio.com



La chiesa di Santa Maria del Monastero a Manta sabato 28 agosto, alle 21,30 ospiterà il concerto “Ennio Forever” con Giuseppe Nova al flauto e Luigi Giachino al pianoforte.

Un concerto speciale, nell’ambito del 42° Festival Antidogma Musica “From classical to soudtrack”, per celebrare Ennio Morricone. Ingresso libero. Green pass obbligatorio. Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/antidogmamusica



A Fossano domenica 29 agosto appuntamento alle ore 20.45 in Piazza Castello con la Banda del 1° reggimento Granatieri di Sardegna che suonerà brani di musica d’ordinanza, che di solito viene eseguita in occasione di visite ufficiali di Capi di Stato, incontri sportivi internazionali e molteplici manifestazioni militari e civili. Il concerto è organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’inaugurazione di un nuovo monumento che sorgerà vicino al Castello degli Acaja e sarà dedicato al Duca Carlo Emanuele II di Savoia. L’ingresso all’evento sarà gratuito, ma è richiesta la prenotazione al link: https://fondazionefossanomusica.it/it/evento/concerto-del-banda-del-1-reggimento-granatieri-di-sardegna-di-roma



A Demonte nella chiesa parrocchiale di San Donato, sabato 28 agosto alle 21 ci sarà il concerto “In memoria di Ninin (Maria Teresa Brondello)”. La serata è stata proposta e organizzato dalla famiglia della defunta, che era stata proprietaria del minimarket di Demonte e attivista dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Al pianoforte si esibirà Lorenzo Romano, al violino Liliana Sbordoni e Marianna Brondello e al flauto il Maestro Alberto Navarra. Si suoneranno brani del repertorio classico, in solo o in formazione. L’appuntamento è gratuito fino ad esaurimento posti e sarà in via Parrocchia. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.demontevallestura



Sabato 28 agosto, alle ore 21.30, in piazza Castello a Fossano ci sarà Il Tre, per una data del suo tour estivo “Io non sono come te”. Il Tre nelle sue canzoni ha sempre affrontato temi quali l’importanza per le piccole cose, l'attaccamento alla famiglia e agli amici di sempre, il rimanere sempre fedeli a sè stessi nonostante i cambiamenti, la fragilità, la consapevolezza di sé e il credere nei propri sogni. Info: www.comune.fossano.cn.it

Biglietti su: www.ticketone.it/event/il-tre-estate-2021-piazza-castello



Nel Parco del Roero a Sommariva Perno appuntamento gratuito con la "caccia al tesoro" per le famiglie e i bambini dai 6 ai 15 anni. Domenica 29 agosto a partire dalle ore 10.30 e fino alle 16 è in programma un pomeriggio di gioco che prevede alcune prove speciali (ponti tibetani e pareti di arrampicata) da superare in squadra con la collaborazione di almeno un adulto.

Ci sarà uno spazio per rilassarsi con una pausa pranzo in stile pic-nic, dove ognuno potrà portare con sé cibo e bevande. Verso le 14 avrà inizio la caccia al tesoro, per terminare verso le 17.

Info e prenotazioni: www.facebook.com/parcoforestaledelroero



A Limone Piemonte tanti appuntamenti nel fine settimana: sabato 28 agosto ci sarà un’escursione da Limone a Vernante con la guida Monica Dalmasso. Rientro in treno. Prenotazioni: sul sito www.limoneturismo.it. Sempre sabato in Piazza del Municipio è in programma un incontro intervista sui rally storici: alle 18.45 si potranno ascoltare le testimonianze di tre grandi testimonial della specialità, che racconteranno al pubblico la loro grande passione per l’automobile.

Domenica 29 agosto il centro storico di Limone ospiterà a partire dalle 9.30 il Vespa Alps, un raduno tra amici di vecchia data e appassionati dell’icona intramontabile firmata Piaggio.

Info: www.driveearth.it

Ancora domenica il centro storico di Limone farà da sfondo alla tradizionale festa in costume dell'Abaiya, che ogni anno rievoca la cacciata dei Saraceni dalla Valle Vermenagna tra canti popolari e folklore. Al mattino sfilerà il corteo del gruppo folkloristico, che partirà alle 10.15 dalla chiesetta di San Secondo per raggiungere Piazza del Municipio. Dopo la Messa, prevista alle 11.15, si terrà la cerimonia dell’investitura degli Abbà, quelli che un tempo erano i signorotti del luogo.

Domenica 29 agosto torna l'appuntamento con le visite a tema del Castello di Rocca de' Baldi con il percorso dedicato alla famiglia dei Marchesi Morozzo della Rocca che comprenderà, oltre alla visita del Castello, anche una passeggiata nel borgo.

Grazie al racconto dei momenti pubblici e privati di una tra le più antiche famiglie del Piemonte, i partecipanti avranno l'opportunità di scoprire un piccolo borgo antico ricco di curiosità e di scorci suggestivi, e di assaporare l'atmosfera unica di un luogo sospeso nel tempo.

Info, orari e prenotazioni: www.cuneoalps.it/cultura-e-tour-guidati/calendario-visite-castello-di-rocca-de-baldi



Ad Ormea domenica 29 agosto dalle 9 alle 19 ci sarà il tradizionale mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici lungo le vie del centro storico. Sempre domenica, a partire dalle 14.30 è in programma “𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 𝑷𝒐𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒆 𝒊𝒍 𝑷𝒐𝒍𝒍𝒊𝒄𝒊𝒏𝒐 𝑭𝒊𝒍𝒐𝒔𝒐𝒇𝒂𝒍𝒆”, un evento imperdibile per bimbi e ragazzi, un'occasione per rivivere i magici momenti dei maghetti di Hogwarts.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea