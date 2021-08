Padre Massimo da Haiti: “Grazie Italia! Crediamo in voi e aspettiamo gli aiuti che ci potete mandare” (VIDEO)

“Siamo sotto la pioggia, speriamo di farcela. È il primo camion di aiuti in arrivo a Jérémie. Stiamo cercando di portarlo dall'altra parte”.

Ci è arrivato un video da Haiti direttamente da Padre Massimo Miraglio, sacerdote camilliano originario di Borgo San Dalmazzo, che da 16 anni opera sull'isola. Dopo la terribile scossa di terremoto di sabato 14 agosto, seguita dalla tempesta tropicale Grace, la situazione ad Haiti è ancora drammatica.

Come si vede nelle immagini, il ponte sull'unica strada che collega Jérémie alla capitale Port-au-Prince è crollato. Il camion con gli aiuti viene trainato con grandi difficoltà dall'altra parte del fiume.

“Speriamo che questo sia il primo di diversi camion che verranno qui per aiutarci a dare una mano a questa povera gente che ha perso tutto – continua Padre Massimo -. Da stamattina piove fortissimo. Tutte le persone, soprattutto chi vive in montagna, hanno grosse difficoltà. Aiutateci! Mandateci delle cose e noi faremo tutto il possibile per poterle dare a chi ne ha veramente bisogno. Grazie Italia! Crediamo in voi e aspettiamo gli aiuti che ci potete mandare. Un grazie di cuore all'associazione Madian di Torino che ci aiuta con tanto affetto e un grazie a tutti i benefattori che da tempo ci sostengono”.

Ricordiamo che in linea di massima si deve sempre fare riferimento all'associazione Madian orizzonti Onlus con sede a Torino a cui appartiene padre Massimo Miraglio che opera a Jérémie.

Per donazioni:

c/c postale 70170733

c/c bancario IBAN: IT 22 S 02008 01046 0001 010 96394 UNICREDIT

Causale: padre Massimo- terremoto Jeremie

Inoltre servono teloni per fare da tetto a ciò che resta delle case. Chi ne avesse o conoscesse una ditta che li può fornire a basso costo,contattare l'Associazione Madian tel. 011 539045 o scrivere a info@madianorizzonti.it.



Intanto continua la mobilitazione della città di Borgo San Dalmazzo per intervenire in aiuto alla popolazione colpita dal terremoto.

Oltre all'ufficio parrocchiale (dal lunedì al venerdì 9/11.30 e 15/18 o sabato 9/11.30), anche l'AVIS ha dato disponibilità per raccogliere materiale (cibo a lunga scadenza e medicinali) nel magazzino della sede in piazza dell'Abbazia 6 con orario d'ufficio il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.

Per acquistare medicinali da inviare rivolgersi alla farmacia S. Andrea a Borgo S. Dalmazzo o alla farmacia Armando a Roccavione che sono in contatto con lui e sanno che cosa può servire. L'associazione Avis borgarina ha stanziato 500 euro per l'acquisto di medicinali da inviare sul posto: “Un piccolo gesto che potrà alleviare e curare molti feriti”.