Lpm Bam Mondovì: fiori d’arancio in casa Puma…si è sposata la palleggiatrice Maria Luisa Cumino

Fiori d’arancio, riso e confetti in casa Puma! Nel pomeriggio di oggi, a Chieri, si è sposata Maria Luisa Cumino. La neo palleggiatrice della Lpm Bam Mondovì, a ventinove anni, ha così coronato il suo grande sogno d’amore. Un appuntamento programmato da tempo e che oggi ha registrato il fatidico “Si”.

Per la Cumino, però, viaggio di nozze rimandato, visto che l’esperta palleggiatrice martedì sarà nuovamente a Mondovì per proseguire la preparazione agli ordini di coach Solforati. La giocatrice di Chieri, infatti, da grande professionista non ha dimenticato di aver “sposato” l’ambizioso progetto del Puma. Battute a parte, la redazione di Targatocn.it rivolge a Maria Luisa Cumino e a suo marito i migliori auguri per un futuro vincente anche a livello famigliare.