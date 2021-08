Skiroll, Coppa del mondo: Emanuele Becchis domina la sprint di Madona

Ancora una grande affermazione di Emanuele Becchis, vittorioso nella sprint di Madona, gara che ha aperto il weekend di Coppa del mondo in Lettonia.

Per l'atleta bovesano, sul gradino più alto del podio davanti al russo Dmitriy Voronin ed al norvegese Kristian Ankersen, si tratta del secondo successo stagionale dopo quello di Banska Bystrica.

Netto il dominio del portacolori del Club Entracque Alpi Marittime che ha tagliato il traguardo per primo sotto la pioggia che ha caratterizzato la gara.

Il direttore tecnico Michel Rainer, al microfono di Fondo Italia,nel post gara: "Questo è il risultato di un anno e mezzo di lavoro sulla pioggia, abbiamo scelto la strategia giusta: lavorare sui difetti e dove eravamo carenti. Abbiamo anche fatto cinque raduni sull’acqua con il solo obiettivo di arrivare a questo risultato. Se si crede in qualcosa, bisogna lavorare fino in fondo per ottenerlo"