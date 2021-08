Anche Borgo San Dalmazzo firma l'ordinanza sulla qualità dell'aria: ecco le strade escluse dalle limitazioni ai veicoli Diesel

Anche a Borgo San Dalmazzo entreranno in vigore, a partire dal 15 settembre, le misure straordinarie per il contenimento dell’inquinamento da polveri sottili nel bacino padano.

Ecco quindi che il sindaco Gian Paolo Beretta ha firmato, in data 20 agosto, l'ordinanza sulla qualità dell'aria con misure strutturali e temporanee di limitazione delle emissioni. Il documento è scaricabile a questo LINK e disponibile in allegato in fondo all'articolo in pdf.

Le limitazioni più stringenti per la popolazione riguardano sicuramente la circolazione dei veicoli fino agli Euro 4. Nello specifico il territorio comunale interessato è limitato al centro abitato del Comune, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non serviti dal trasporto pubblico locale e per le seguenti strade: Via XI Settembre, Via Ambovo tra via XI Settembre e Circonvallazione Ovest, Via Caduti Delle Alpi Apuane, Corso Mazzini, Strada Statale n. 21, Frazione Beguda e relative strade interne, Via Cavour, Strada Provinciale n.23, Via Madonna Del Campo, Via Ettore Pais, Via Giovanni Lovera, Corso Barale, Via Cuneo, Via Po, Via Fontanelle, Strada Provinciale n.21, Via Matteotti, Via Vittorio Veneto, Via Nizza, Via Valdieri, Strada Provinciale n.22, Frazione Madonna Bruna, Strada Provinciale n.305, Frazione Aradolo Sant’Antonio e relative borgate, Via Grandis, Via Monserrato, regione Boschi Gesso, Regione Boschi Stura, Regione Monserrato, Via Boves, Via Rocchiuso, Via Don Minzoni, Via Attilio Fontana.



La planimetria delle strade ad alta percorrenza sopra elencate e delle zone del territorio escluse dalle aree soggette a limitazioni è disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

Ricordiamo che i veicoli coinvolti nelle limitazioni possono circolare, con un tetto di chilometri assegnati su base annuale, grazie al progetto regionale MOVE IN

Nell'ordinanza sono poi contenute indicazioni sull'utilizzo dei generatori di calore a pellets, sul divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nonché l'elenco di tutti i veicoli esentati dalle limitazioni.