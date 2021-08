Cantieri dal 30 agosto al 5 settembre sulla Torino-Savona e sulla Savona-Ventimiglia

Di seguito indichiamo solo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A6 (Torino/Savona) e sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese) di nostra competenza.

Tronco A6 – Torino-Savona

Di seguito indichiamo i cantieri che porteranno turbative in considerazione dei flussi di traffico attualmente rilevati e, conseguentemente, un aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Savona

Ø tra Ceva e Millesimo dal km 93+450 al km 96+400, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per lavori di miglioramento sismico dei viadotti Tine, Taranco e Geve/Tonifrè, dal 25/11/2020 al 31/12/2021;

Ø tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+000, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di ripristino del viadotto San Bernardo e per interventi di miglioramento sismico del viadotto Tana dal 16/07/2021 al 31/12/2021;

Ø tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+770, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e di emergenza per misure gestionali sul viadotto Bormida di Pallare, dal 25/06/2021 al 31/12/2021;

Ø tra Altare e Savona dal km 112+600 al km 115+060, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia per adeguamento sismico del viadotto Boccafolle, successivamente dal km 115+060 al km 115+300, chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia per adeguamento sismico del viadotto Serre I, poi, dal km 115+300 al km 116+317, chiusura delle corsie emergenza e di sorpasso per lavori di miglioramento sismico del viadotto Teccio, infine dal km 116+317 al km 117+100 chiusura delle corsie di emergenza e marcia per lavori di miglioramento sismico del viadotto Fossa Grande dal 30/03/2021 al 31/12/2021.

Di seguito indichiamo i cantieri che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.

Direzione Torino

Ø tra Ceva e Niella Tanaro dal km 73+890 al km 71+596, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2020 al 04/11/2021 (*).

Direzione Savona

Ø Tra Niella Tanaro e Ceva dal km 71+450 al km 74+090 restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata nord per lavori di adeguamento sismico del viadotto Borio nord dal 13/05/2021 al 04/11/2021 (*).

(*) = gestione dinamica delle corsie con movimentazione delle barriere spartitraffico in modo tale da garantire due corsie di marcia nei giorni e nella direzione con previsione di maggior flusso di traffico (due corsie verso Savona e una verso Torino dal lunedì pomeriggio fino al pomeriggio della domenica successiva e viceversa due corsie verso Torino e una corsia verso Savona dalla domenica pomeriggio fino al pomeriggio del lunedì successivo).

CHIUSURE DI TRATTA dal 30 agosto al 05 settembre 2021

Di seguito indichiamo le chiusure di tratta previste sul Tronco A6 (Torino/Savona) e sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese) di nostra competenza.

Tronco A6 – Torino-Savona

Direzione Torino

Ø chiusure notturne della tratta Savona – Altare dalle ore 21:00 del 30/08/21 alle ore 06:00 del 31/08/21, dalle ore 21:00 del 31/08/21 alle ore 06:00 del 01/09/21, dalle ore 21:00 del 01/09/21 alle ore 06:00 del 02/09/21, dalle ore 21:00 del 02/09/21 alle ore 06:00 del 03/09/21, dalle ore 21:00 del 03/09/21 alle ore 06:00 del 04/09/21 e dalle ore 22:00 del 04/09/21 alle ore 06:00 del 05/09/21.

Pertanto, il traffico proveniente dalla A10 Genova – Ventimiglia e diretto a Torino, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Savona - Vado e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare percorrendo la SS 1 poi la SP 29. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Direzione Savona

Ø chiusure notturne della tratta Millesimo – Altare e chiusura totale dell’entrata presso la stazione di Millesimo dalle ore 21:00 del 30/08/21 alle ore 06:00 del 31/08/21, dalle ore 21:00 del 31/08/21 alle ore 06:00 del 01/09/21, dalle ore 21:00 del 01/09/21 alle ore 06:00 del 02/09/21 e dalle ore 21:00 del 02/09/21 alle ore 06:00 del 03/09/21.

Pertanto, il traffico proveniente da Torino e diretto a Savona, dovrà obbligatoriamente uscire alla stazione di Millesimo e potrà rientrare in ambito autostradale alla stazione di Altare, percorrendo la SP 28 Bis poi la SP 29.

Per il traffico diretto a Torino con ingresso alla stazione di Millesimo si consiglia l’entrata alla stazione di Ceva percorrendo la SP 28 bis, mentre per il traffico diretto a Savona con ingresso alla stazione di Millesimo si consiglia l’entrata alla stazione di Altare percorrendo la SP 28 bis, poi la SP 29. Sarà assicurato il transito ai veicoli dei Soccorsi Sanitari, Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine di stato)

In considerazione dei flussi di traffico attesi, durante la prossima settimana non saranno programmati cantieri né previste chiusure di svincoli o tratta, salvo per ripristino a seguito incidente.

Si informa che, durante l’orario notturno, a partire dalle ore 22:00 del 30/08 alle ore 06:00 del 04/08, verrà svolto il rilevo laser mediante sistema scanner nelle gallerie dell’intera tratta autostradale, da Savona a confine di Stato. Tale rilievo è svolto con l’ausilio di un mezzo che si muove ad una velocità di circa 4 km/h e ciò comporta il temporaneo blocco del traffico all’imbocco delle singole gallerie coinvolte. Lo svolgimento dell’attività sarà costantemente segnalato sui pannelli a messaggio variabile e sarà garantito nostro personale in viabilità. Per l’utenza ci potranno essere ritardi nella percorrenza della tratta, ma si cercherà di limitare il più possibile il disagio al traffico.