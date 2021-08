Ciclismo: Valentina Basilico convocata per i Campionati del Mondo Juniores Pista

L' atleta del Racconigi Cycling Team Valentina Basilico è nell'elenco dei 17 convocati dei CT Edoardo Savoldi e Marco Villa per i prossimi Campionati del Mondo Juniores Pista.

La prestigiosa manifestazione è in programma dal 1° al 5 settembre al Cairo, in Egitto, dopo lo slittamento di cinque mesi (originariamente era prevista per aprile) dovuto alle restrizioni per la pandemia.

L'ELENCO COMPLETO UFFICIALE DEGLI ATLETI CONVOCATI

Bacchettini Rebecca Asd U.C.Foligno

Basilico Valentina Racconigi Cycling Team

Belletta Dario Igor Gb Junior Team

Bonetto Samuele U.C. Giorgione

Bozicevich Matteo Lapo Casano

Collinelli Luca Sidermec-F.Lli Vitali

Colosio Lino Ciclistica Trevigliese

Delle Vedove Alessio Borgo Molino Rinascita Ormelle

Fiorin Sara G.S. Cicli Fiorin Cycling Team Asd

Mion Samuele Work Service

Napolitano Daniele A.S.D. Piceno Cycling Team

Olivo Bryan Uc Pordenone

Paccalini Alessia Vallerbike

Predomo Mattia Uc Trevigiani Campana Imb. Geo Tex

Russo Vincenzo Speedy Bike Work Service

Ursella Lorenzo Borgo Molino-Rinascita Friuli

Violato Andrea Work Service