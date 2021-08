A Savigliano la manifestazione del coordinamento "free vax-no green pass"

Ieri, sabato 28 agosto, la centrale piazza Santarosa di Savigliano ha ospitato la manifestazione organizzata dal coordinamento provinciale "free vax-no green pass".

Gli organizzatori riferiscono che "oltre duecento persone" si sono radunate per affermare la propria contrarietà a queste disposizioni che ledono la libertà e la dignità dei cittadini.

"Negli ultimi giorni si fanno sempre più stringenti - si legge in una nota del coordinamento provinciale - le regole che tendono ad escludere da ogni ambito della vita civile, lavorativa e scolastica quella persone che liberamente e in coscienza hanno deciso di non sottoporsi a una vaccinazione sperimentale che non è obbligatoria.

Proprio per questo continuerà l’opera di sensibilizzazione e di denuncia nei confronti del governo affinché venga ripristinato lo stato di diritto".

Il prossimo appuntamento è sabato 4 settembre, a Fossano.