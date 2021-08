Appassionato di moto, aveva girato l'Europa: la tragedia del 61enne francese Gilles Durbin

Aveva girato, in sella alla sua moto, buona parte dell'Europa.

Gilles Durbin, 61 anni, ieri ha perso la vita sulla strada statale 21, "del Colle della Maddalena", proprio in direzione del colle, all'altezza del chilometro 26+900, a Vinadio.

Durbin era residente a Tallard, paesan della Francia di poco meno di 2 mila anime, nel dipartimento delle Alte Alpi della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Sulla sua pagina Facebook, una serie di instantanee testimoniano la sua passione per la moto, così come quella per lo scialpinismo.

Stava risalendo al Statale, in sella alla sua Bmw R1200 insieme ad una passeggera, quando ha colpito un capriolo sbucato all'improvviso sulla strada. L'animale ha tagliato la strada ai veicoli in transito. Alcuni sono riusciti a schivarlo, ma non la moto di Durbin.

I due sono stati soccorsi dal 118, sul posto con l'ambulanza medicalizzata e l'elisoccorso. Durbin è morto sul colpo: i sanitari ne hanno constatato il decesso, considerati anche i gravissimi traumi riportati nell'incidente.

La donna è stata invece trasportata al Dipartimento di emergenza ed accettazione dell'ospedale Santa Croce di Cuneo, in codice giallo, di media gravità.

La strada statale 21 era stata chiusa in entrambe le direzioni per garantire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.