Motociclista 44enne muore in un incidente stradale a Cortemilia

A distanza di nemmeno 24 ore dall'incidente di ieri sul Colle della Maddalena, dove un centauro ha perso la vita dopo aver investito, in moto, un capriolo (una seconda persona che viaggiava insieme a lui è stata ricoverata in ospedale), si registra un nuovo tragico sinistro sulle strade della Granda.

A Cortemilia, un motociclista, di cui al momento non si conoscono le generalità, è morto stamane, intorno alle 10, vittima di un grave incidente stradale.

L'incidente si è verificato lungo la strada provinciale 429, conosciuta anche come Corso Divisioni Alpine, in direzione Castino. L'uomo - un 44enne residente in provincia di Torino - era in sella alla sua due ruote, quando - per cause ancora in fase di accertamento - è uscito di strada, urtando violentemente contro le protezioni a bordo strada.

Immediato l'allarme: sul posto le ambulanze del 118, i Carabinieri della compagnia di Alba, i Vigili del fuoco di Alba e Santo Stefano Belbo. Ma, nonostante i soccorsi, per il 44enne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Gravissimi i traumi riportati nell'incidente.