Calcio: l’ex bomber del Cuneo Carlos França torna in campo a 41 anni!

Un bomber che proprio non ne vuol sapere di appendere gli scarpini al chiodo! Parliamo di Carlos França, l’attaccante brasiliano che nella stagione 2014/2015 ha contribuito fattivamente alla promozione del Cuneo in Lega Pro, grazie ai suoi 27 gol realizzati in 36 partite. Dopo l’annata cuneese sono arrivate le esperienze con Lecco, Triestina, Potenza, prima del passaggio al Seregno. E proprio all’arrivo nella squadra lombarda, França ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio: la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Un infortunio che alla soglia dei quarant’anni avrebbe sancito la fine della carriera di qualsiasi calciatore, ma non per lui. Mentre il bomber brasiliano si riprendeva dall’infortunio e dal conseguente intervento chirurgico, a marzo il Seregno gli affidava la panchina della squadra lombarda. Anche come mister, França riusciva a ritagliarsi un ruolo da protagonista, portando la squadra della provincia di Monza Brianza in serie C. Ora però, il bomber originario di Jaguariùna ha deciso di riprendere il suo posto in campo, con l’obiettivo di tornare ad essere l’incubo delle difese avversarie. Ad accogliere l’attaccante brasiliano è stato l’RG Ticino, formazione di serie D.