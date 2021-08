Atletica, XXXIII Challenge Stellina di Susa: Elena Baudena terza nella categoria F2

Un sucesso la presenza dell'Atletica Roata Chiusani alla XXXIII Challenge Stellina di Susa di domenica 29 agosto, con il terzo gradino del podio (categoria F2) per Elena Baudena. L'atleta in forza alla compagine cuneese ha chiuso il percorso in 2h24.56.



Sul tracciato di 14,3 km per 1.630 metri di dislivello positivo con partenza dall’Arco di Augusto ed arrivo a Costa Rossa si sono imposti il valdostano Henri Aymonod (U.S. Malonno) in 1h19.32 e l’austriaca Andrea Mayr, specialista della corsa in montagna con sei titoli mondiali nel palmares, che stabilisce il nuovo record femminile del percorso chiudendo in 1h29:41.