Alba, operazione "soffitti sicuri" in vista della ripartenza delle scuole

Messa in sicurezza per i soffitti della Primaria Montessori

Dodici mesi fa un impegnativo tour de force impegnò l’intera pausa estiva, con gli assessori Massimo Reggio ed Elisa Boschiazzo al lavoro insieme ai dirigenti scolastici nel pianificare e realizzare una lunga serie di interventi edilizi finalizzati a ricavare i nuovi spazi necessari a garantire il distanziamento sociale tra gli allievi. Trascorso un anno, e mentre si spera in una ripartenza delle lezioni meno problematica di allora grazie anche all’effetto della campagna vaccinale ancora in corso, l’Amministrazione guidata da Carlo Bo si prepara al nuovo anno scolastico con una nuova un’articolata serie di manutenzioni ordinarie e straordinarie volte ancora una volta ad assicurare un ritorno nelle aule all’insegna della sicurezza.





SOFFITI SICURI

Tra queste, alcune sono la conseguenza dell’azione che il Municipio langarolo ha inteso mettere in campo anche grazie al contributo arrivato dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del suo piano straordinario di prevenzione dei crolli di solai e controsoffitti nelle scuole. Un’azione volta a scongiurare il ripetersi di tragici incidenti quali quello che nel novembre 2008 costò la vita al 17enne Vito Scafidi, studente del Liceo "Darwin" di Rivoli, nel Torinese.

Grazie a quei fondi, gli uffici guidati dall’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio hanno promosso una serie di verifiche e indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non di tutti gli istituti di competenza comunale. E hanno predisposto interventi di messa in sicurezza dei solai quali quelli realizzato nelle aule delle scuola primaria "Rodari" e "Montessori" e nei locali della scuola dell’Infanzia di via Balbo.





GLI ALTRI LAVORI

Variegato il panorama degli altri lavori portati a termine in questi giorni. Un elenco che parte dalla scuola dell’infanzia Collodi (realizzazione della pavimentazione interna, della tinteggiatura esterna e di un percorso pedonale esterno) e prosegue con le elementari e medie del Mussotto (predisposizione di un battuto per la posa di un gazebo, adeguamento dell’aula di pittura, del laboratorio di informatica e di due altre aule mediante l’abbattimento di un muro divisorio), la media Macrino (adeguamento e rifacimento impianti video audio e con nuove luci presso l'aula magna, adeguamento porta uscita di sicurezza, fornitura e posa di due porte per altrettante uscite di sicurezza al piano terra), la primaria Rodari (tinteggiatura atri e di un locale al primo piano, adeguamento dei parapetti interni, levigatura pavimentazione palestra) e la primaria Montessori (predisposizione locale di ricovero per gli attrezzi della palestra, realizzazione nuovo controsoffitto).



Altri interventi hanno ancora interessato la primaria Umberto Sacco (realizzazione sottofondo per successiva posa di nuova pavimentazione, rifacimento pavimentazione in gomma della scala di sicurezza, adeguamento pensiline uscite di sicurezza), la scuola dell’infanzia di via Balbo (rifacimento copertura), il nido comunale (installazione areazione forzata, nuovo cancelletto), il nido Il Fiore (nuovi tendaggi uscite di sicurezza) e la media Vida (tinteggiatura biblioteca).



Soddisfatto l’assessore Reggio: "Questa nuova tornata di lavori, dopo quella già realizzata nell’estate 2020, conferma l’attenzione alla qualità dell’edilizia scolastica come una irrinunciabile priorità della nostra Amministrazione. In questo quadro si inserisce la verifica sulla sicurezza dei soffitti effettuata in tutti gli istituti di competenza del Comune".