Domenica in Langa per l’attore britannico Tim Roth

Domenica in Langa per l’attore inglese Tim Roth. Arrivato in Piemonte venerdì in vista della masterclass che oggi, lunedì 30 agosto, lo vedrà protagonista al Museo del Cinema di Torino, sabato il Mr. Orange de "Le Iene" di Quentin Tarantino era stato riconosciuto a spasso per il capoluogo subalpino, impegnato in un lungo tour compiuto insieme alla moglie, l’arredatrice e designer di origine statunitense Nikki Butler.

Insieme, la coppia si è confusa tra i turisti impegnati a visitare il centro storico torinese, tra il Museo Egizio, Palazzo Reale, Palazzo Madama e la Mole Antonelliana. Ieri, domenica, si è invece concessa una giornata di relax tra le colline del vino e della buona tavola. E quale location migliore se non Alba, dove il 60enne protagonista di tante pellicole e serie televisive di successo ("Pulp Fiction", "The Hateful Eight", "Lie to me", "Tin Star") ha fatto tappa ai tavoli del ristorante Piazza Duomo, per degustare le ricercate specialità culinarie dello chef tristellato Enrico Crippa, prima di concedersi una visita alle Cantine Ceretto alla Tenuta Monsordo Bernardina.