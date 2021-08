I titolari della Automobili Massimino ringraziano tutti coloro che si sono prodigati durante la tragedia verificatasi martedì scorso

Buongiorno a tutti,

vorremmo ringraziare quanti con gesti, mail, telefonate e messaggi ci hanno dimostrato l'affetto e la solidarietà in questo momento di grande sofferenza ed incertezza per il futuro.



Abbiamo portato avanti con entusiasmo un'azienda storica di oltre 70 anni che ci siamo trovati in dono da nostro padre 30 e più anni fa. In tutti questi anni le difficoltà non sono state poche, ma come ci hanno insegnato i nostri genitori, è proprio in questi momenti che bisogna tirare fuori i denti e la grinta per andare avanti. Dopo notti insonni e la valutazione di poche strade davanti a noi abbiamo deciso di farlo! Tiriamo fuori i denti ed andiamo avanti.



A dimostrazione di questo con questo post vogliamo comunicare a tutti i nostri clienti che siamo aperti per la vendita auto e per interventi di officina per ora semplici. Piano piano ci stiamo attrezzando e organizzando per tornare a pieno regime e con l'aiuto di tutti speriamo fra qualche anno questo sia solo un brutto ricordo.



Ringraziamo ancora i nostri clienti che ci hanno dimostrato un grandissimo affetto e un sacco di stima e proprio per questo ci permettiamo di chiedere un pò di pazienza e torneremo attivi come prima.



Ringraziamo inoltre con grandissima riconoscenza in Vigili del Fuoco che ci stanno supportando ancora ora, i colleghi e gli amici di Savigliano e Cuneo per la velocità con cui , senza richiesta si sono e si stanno prodigando per aiutarci a ripartire.



Chiediamo scusa ai vicini per il disagio di questi giorni.



Un ringraziamento particolare a Luca, Giorgio, Giovanni, Alfio, Barbara, Patrizia, Giovanni, Michele e Giorgiana. Tanta gratitudine anche al Sindaco, Don Paolo e tutti i vicini di casa, colleghi di lavoro e chi con attrezzatura e vettovaglie ci sta supportando ancora. Grazie e tutti quelli che in questo momento ci stanno sostenendo e aiutando.



Non è ancora finita, sarà un lungo percorso di sacrifici ma la voglia e la determinazione di andare avanti ci sono!



Grazie a tutti,

Federico, Cristiana e Alessandra